Google agora permite upload de arquivos de áudio no app Gemini; NotebookLM também ganha novidades

O aplicativo Gemini agora aceita o upload de arquivos de áudio, conforme anunciado hoje. Usuários gratuitos do chatbot do Google podem enviar áudios de até dez minutos e cinco prompts gratuitos por dia. Já usuários dos planos AI Pro ou AI Ultra, por sua vez, podem enviar áudios com até três horas de duração.
De acordo com uma publicação no X do vice-presidente do Google Labs e do Gemini, Josh Woodward, a compatibilidade com arquivos de áudio era a “solicitação #1” para o aplicativo do chatbot.
Com isso, agora qualquer comando do Gemini pode acomodar até dez arquivos em vários formatos, inclusive ZIP.
NotebookLM
O NotebookLM também está recebendo mais funcionalidades, incluindo novos estilos de relatório em mais de 80 idiomas, com base nos documentos, arquivos e outras mídias enviados pelo usuário.
A plataforma também indicará possíveis tópicos ou temas com base nos conteúdos reunidos e nas fontes usadas, além de permitir a customização de comandos em qualquer um dos novos relatórios — como ajustar a estrutura, o tom e o estilo.
O recurso deverá estar completamente disponível até o final desta semana.
via The Verge