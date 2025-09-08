Google agora permite upload de arquivos de áudio no app Gemini; NotebookLM também ganha novidades

O aplicativo Gemini agora aceita o upload de arquivos de áudio, conforme anunciado hoje. Usuários gratuitos do chatbot do Google podem enviar áudios de até dez minutos e cinco prompts gratuitos por dia. Já usuários dos planos AI Pro ou AI Ultra, por sua vez, podem enviar áudios com até três horas de duração.

De acordo com uma publicação no X do vice-presidente do Google Labs e do Gemini, Josh Woodward, a compatibilidade com arquivos de áudio era a “solicitação #1” para o aplicativo do chatbot.

✅ Papercut fixed: You can now upload any file to @GeminiApp. Including the #1 request: audio files are now supported! pic.twitter.com/4Te3xwLC6W — Josh Woodward (@joshwoodward) September 8, 2025 ✅ Papercut corrigido: agora você pode enviar qualquer arquivo para o @GeminiApp. Incluindo a solicitação #1: arquivos de áudio agora são suportados!

Com isso, agora qualquer comando do Gemini pode acomodar até dez arquivos em vários formatos, inclusive ZIP.

NotebookLM

O NotebookLM também está recebendo mais funcionalidades, incluindo novos estilos de relatório em mais de 80 idiomas, com base nos documentos, arquivos e outras mídias enviados pelo usuário.

Reports are getting a MAJOR update starting today (buckle up, this is a big one 🤯):



1) You can now create your own report that perfectly fits your needs by specifying the structure, style, tone, and more.



2) We've added the language picker to reports, so you can now create a… pic.twitter.com/qwDHKmlWGy — NotebookLM (@NotebookLM) September 8, 2025 Os relatórios receberão uma GRANDE atualização a partir de hoje (apertem os cintos, esta é importante 🤯):

1) Agora você pode criar seu próprio relatório que se adapta perfeitamente às suas necessidades, especificando a estrutura, o estilo, o tom e muito mais.

2) Adicionamos o seletor de idiomas aos relatórios, para que você possa criar um relatório em qualquer um dos nossos mais de 80 idiomas suportados.

3) O Notebook agora oferecerá sugestões dinâmicas de tópicos ou temas, todos com base em suas fontes, de visões gerais a análises aprofundadas. Por exemplo, o upload de artigos científicos pode sugerir a criação de um white paper, enquanto artigos de notícias podem gerar explicações.

4) Agora você pode personalizar totalmente os prompts para qualquer um dos seus relatórios.

5) Estamos apresentando um novo relatório de ações — posts de blog!

A plataforma também indicará possíveis tópicos ou temas com base nos conteúdos reunidos e nas fontes usadas, além de permitir a customização de comandos em qualquer um dos novos relatórios — como ajustar a estrutura, o tom e o estilo.

O recurso deverá estar completamente disponível até o final desta semana.

