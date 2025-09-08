Navegue

Modem C1 da Apple

iPhone 16e bate de frente com o 16 em comparativo de modems feito pela Ookla

Bruno Cardoso
08/09/2025 • 12:21
Leitura de 3 minuto

Com o lançamento do iPhone 16e, no início deste ano, a Apple finalmente estreou o seu próprio modem 5G: o C1. Quando esse chip foi introduzido, muito se falou sobre o fato de ele não ser tão poderoso quanto os modems da Qualcomm empregados pela Maçã nos iPhones mais caros, embora não tivéssemos muitos dados que sustentassem essa afirmação.

Recentemente, porém, a Ookla — empresa responsável pela famosa ferramenta de testes de velocidade de rede Speedtest — divulgou uma pesquisa que mostra com mais detalhes como o C1 se sai em comparação com o modem do iPhone 16 ao redor do mundo, nos dando uma melhor noção dessa diferença.

De forma geral, o iPhone 16e vai tão bem quanto o iPhone 16 na maioria dos casos, chegando até mesmo a vencer o modem da Qualcomm em alguns mercados. A coisa, no entanto, muda de figura em redes com conexões mais velozes, como aquelas com suporte ao chamado 5G Standalone (SA), às quais o C1 não consegue se conectar.

Na Arábia Saudita, por exemplo, o iPhone 16 venceu com certa folga, tendo atingido uma velocidade média de download de 353,49Mbps contra 295,01Mbps do iPhone 16e. Na Espanha, no entanto, a história foi outra, com o modelo de entrada atingindo uma velocidade média de 139,88Mbps contra 110,38Mbps do iPhone 16.

Essa melhor performance do modem da Qualcomm na Arábia Saudita se dá justamente pela ampla disponibilidade de redes 5G Standalone (SA) por lá, situação que se repete em mercados como China, Índia e Estados Unidos. E por falar nos EUA, lá o iPhone 16 também se saiu melhor por conta de especificidades das operadoras locais, como o suporte a agregação de até quatro operadoras.

A expectativa da Ookla, no entanto, é que a liderança do iPhone 16e em mercados como o espanhol seja superada com o tempo, conforme esses países vão implementando redes de celular mais avançadas — o que é o caso do Brasil, embora o iPhone 16 tenha se saído apenas ligeiramente melhor que o iPhone 16e por aqui.

A situação se repete quando o assunto são as velocidades de upload, com o iPhone 16e superando o seu irmão mais velho em 15 dos 21 mercados analisados pela pesquisa.

A Ookla destacou, porém, que o iPhone 16e apresenta um desempenho sólido em outras métricas importantes de desempenho, tendo apresentado uma performance melhor que os usuários com as menores velocidades gerais de download — algo que pode ser explicado por eles possivelmente estarem conectados exclusivamente a redes sub-6GHz, que oferecem melhor cobertura, mas velocidades mais lentas. “Isso pode indicar que o C1 está melhor otimizado para robustez e continuidade, obtendo maior rendimento quando a cobertura é marginal”, comentou a empresa.

Os dados também revelaram outras informações bastante interessantes sobre o modelo, como a de que o mercado onde o iPhone 16e tem feito mais sucesso é o do Japão, seguido por uma série de mercados europeus.

Parece que, felizmente, a empreitada da Apple no mundo dos modems 5G começou mesmo com o pé direito.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
