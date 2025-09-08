Navegue

James Corden e Ruth Jones produzirão nova série do Apple TV+ após acordo milionário

Bruno S. Gentile
08/09/2025 • 14:23
BBC/Fulwell 73 UK Limited/Tom Jackson
James Corden e Ruth Jones

James Corden e Ruth Jones, criadores e protagonistas da sitcom britânica “Gavin & Stacey”, assinaram um contrato milionário com o Apple TV+ para produzir uma nova série.

Segundo o Daily Mail, o acordo é estimado em £8 milhões (cerca de R$55 milhões) e foi fechado após uma disputa que envolveu BBC, Netflix e Amazon Prime. A nova produção terá dez episódios, será gravada no Reino Unido e está prevista para começar suas filmagens em 2026, com estreia marcada para 2027.

Apesar de ser tratada como uma espécie de sucessora espiritual de “Gavin & Stacey”, a série não trará de volta os personagens. A proposta é apresentar novas figuras em um enredo inédito, descrito por fontes da produção como “cheio de amor e entusiasmo”.

Corden e Jones vão escrever, produzir e atuar no projeto, embora não esteja confirmado se interpretarão papéis fixos. O elenco ainda não foi definido, mas será inteiramente britânico.

A escolha pelo Apple TV+ também está ligada ao histórico de colaboração de Corden com a empresa. O apresentador é responsável por “Carpool Karaokê: a série”, distribuída exclusivamente no serviço, além de ter participado de campanhas do Apple Music e até conduzido o CEO 1Chief executive officer, ou diretor executivo. da Apple, Tim Cook, ao palco no lançamento do iPhone 7.

Até o momento, vale notar, a Apple não confirmou oficialmente o projeto.

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
