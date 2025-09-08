James Corden e Ruth Jones produzirão nova série do Apple TV+ após acordo milionário

James Corden e Ruth Jones, criadores e protagonistas da sitcom britânica “Gavin & Stacey”, assinaram um contrato milionário com o Apple TV+ para produzir uma nova série.

Publicidade

Segundo o Daily Mail, o acordo é estimado em £8 milhões (cerca de R$55 milhões) e foi fechado após uma disputa que envolveu BBC, Netflix e Amazon Prime. A nova produção terá dez episódios, será gravada no Reino Unido e está prevista para começar suas filmagens em 2026, com estreia marcada para 2027.

Apesar de ser tratada como uma espécie de sucessora espiritual de “Gavin & Stacey”, a série não trará de volta os personagens. A proposta é apresentar novas figuras em um enredo inédito, descrito por fontes da produção como “cheio de amor e entusiasmo”.

Corden e Jones vão escrever, produzir e atuar no projeto, embora não esteja confirmado se interpretarão papéis fixos. O elenco ainda não foi definido, mas será inteiramente britânico.

A escolha pelo Apple TV+ também está ligada ao histórico de colaboração de Corden com a empresa. O apresentador é responsável por “Carpool Karaokê: a série”, distribuída exclusivamente no serviço, além de ter participado de campanhas do Apple Music e até conduzido o CEO da Apple, Tim Cook, ao palco no lançamento do iPhone 7.

Até o momento, vale notar, a Apple não confirmou oficialmente o projeto.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.