Oferta: Apple Watch SE (2ª geração, GPS de 40mm) por menos de R$2 mil!

Apesar de estar no mercado há alguns anos, o Apple Watch SE ainda é o relógio ideal para quem quer adentrar o mundo dos smartwatches da Maçã, mas não quer gastar tanto em um dos modelos mais recentes (e caros). Ele traz todos os recursos essenciais, como o acompanhamento de atividades físicas, além da conveniência de ver as suas notificações pelo pulso.

A segunda geração também traz alguns recursos de segurança muito úteis, como a detecção de queda e a capacidade de detectar acidentes de carro.

Se você está de olho nesse relógio, hoje temos uma oferta muito boa na Amazon.

Apple Watch SE (2ª geração, GPS de 40mm)



Parcelado: de R$3.299,00 por R$2.129,00 em até 10x

À vista: de R$2.969,10 por R$1.979,97https://t.co/Kf2JrcXYwK — MM Ofertas (@MMOfertas) September 8, 2025

Trata-se do modelo com caixa de 40mm e conexão GPS. Ele está sendo vendido por R$2.129.

As seguintes configurações estão disponíveis:

Como esse modelo é comercializado pela Apple por R$3.299, o desconto aqui chega a 35%! Vale observar que esse valor ainda pode ser dividido em até 10 vezes nos cartões de crédito.

Já para quem preferir pagar à vista, o valor cai para R$1.979,97 — uma diferença de 33% em relação ao valor à vista da Apple, que é de R$2.969,10.

Todos os descontos de promoções divulgadas pelo MacMagazine são calculados com base nos preços sugeridos pela Apple ou por outras fabricantes. Pode ser que um determinado produto seja comumente encontrado por valores inferiores em redes varejistas, mas a nossa base de comparação é sempre em cima das tabelas oficiais.

Aproveitem! ⌚️

