Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: Chameleon Run e outros jogos da Noodlecake, Dr. PetPlay, Stickyboard 2 e mais!

Marcelo Melo
08/09/2025 • 20:41

Abrindo a semana, nesta véspera da apresentação de novos produtos da Apple, com uma simpática seleção de promoções na App Store!

Chameleon Run, desenvolvido pelo pessoal da Noodlecake, é um excelente jogo de corrida para garantir a diversão do fim de semana!

A ideia é conseguir ultrapassar o labirinto sem ser capturado pelos sinais de pausa, acompanhando efeitos sonoros e composições únicas para cada nível.

Eis a descrição do jogo na App Store:

A Corrida do Camaleão é um jogo de corrida diferente, rápido e desafiante com um toque colorido. Salte, troque de cor e corra por fases criadas com maestria num jogo que você não vai querer largar.

Seu objetivo é trocar de cor para combinar com o chão enquanto você corre e salta de uma plataforma a outra. Parece fácil? Vai nessa!

Confira um vídeo:

YouTube video

Muito divertido! Aproveite a oferta! 😉

Ah, outros títulos da Noodlecake também estão em promoção:

Aventura épica.

Jogo de corrida.

Jogo de corrida de mountain bike.

Aventura psicodélica.

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$80 em descontos:

Jogos

Seja um(a) veterinário(a).

Jogo de aventura.

Puzzles.

Aplicativos

Foco em anotações.

Utilitário para a escovação de dentes.

Aproveitem as ofertas e até amanhã, com a nossa cobertura especial do evento da Apple! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. ✈️

Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
