Promoções na App Store: Chameleon Run e outros jogos da Noodlecake, Dr. PetPlay, Stickyboard 2 e mais!

Abrindo a semana, nesta véspera da apresentação de novos produtos da Apple, com uma simpática seleção de promoções na App Store!
Chameleon Run, desenvolvido pelo pessoal da Noodlecake, é um excelente jogo de corrida para garantir a diversão do fim de semana!
A ideia é conseguir ultrapassar o labirinto sem ser capturado pelos sinais de pausa, acompanhando efeitos sonoros e composições únicas para cada nível.
Eis a descrição do jogo na App Store:
A Corrida do Camaleão é um jogo de corrida diferente, rápido e desafiante com um toque colorido. Salte, troque de cor e corra por fases criadas com maestria num jogo que você não vai querer largar.
Seu objetivo é trocar de cor para combinar com o chão enquanto você corre e salta de uma plataforma a outra. Parece fácil? Vai nessa!
Confira um vídeo:
Muito divertido! Aproveite a oferta! 😉
Ah, outros títulos da Noodlecake também estão em promoção:
Aventura épica.
Jogo de corrida.
Jogo de corrida de mountain bike.
Aventura psicodélica.
Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$80 em descontos:
Jogos
Seja um(a) veterinário(a).
Jogo de aventura.
Puzzles.
Aplicativos
Foco em anotações.
Utilitário para a escovação de dentes.
Aproveitem as ofertas e até amanhã, com a nossa cobertura especial do evento da Apple! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. ✈️