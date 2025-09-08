Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Divlugação/Spotify
Smart Filters do Spotify

Spotify agora permite organizar biblioteca por atividade, humor e gênero musical

Bruno S. Gentile
08/09/2025 • 16:58
Leitura de 1 minuto

O Spotify anunciou um novo recurso chamado “Smart Filters” (algo como “Filtros Inteligentes”), o qual permite que o usuário organize sua biblioteca por atividade, humor e gênero musical. A novidade chega primeiro para assinantes Premium em dispositivos móveis e em países como Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia e África do Sul.

Publicidade

Ao acessar sua biblioteca, os assinantes passam a ver um ícone dedicado aos “Smart Filters”, bastando selecionar a opção desejada para que os conteúdos salvos sejam reorganizados de acordo com a escolha. Entre os exemplos de filtros, estão “Corrida”, “Festa”, “Relaxamento”, “Melancolia”, “Indie Pop” e “Alma Feminina”. Opções por década de lançamento também estão disponíveis.

Divulgação/Spotify

Os filtros funcionam não apenas para playlists, mas também para álbuns, artistas e, em alguns casos, podcasts e audiolivros. O recurso pode ainda iniciar sessões personalizadas com inteligência artificial.

Os “Smart Filters” fazem parte de uma série de ferramentas lançadas recentemente pelo Spotify para ampliar a personalização da experiência de uso, como o de pausar recomendações de músicas por 30 dias, esconder faixas em playlists e criar capas customizadas.

Publicidade

Posts relacionados

Apesar de não haver data oficial para a chegada da novidade a todos os usuários, a expectativa é de que o recurso seja expandido em breve.

via TechCrunch

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
Post Ant.

Apple Watch ajuda a salvar vida de brasileiro com alerta de fibrilação atrial
Posts relacionados