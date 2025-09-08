Spotify agora permite organizar biblioteca por atividade, humor e gênero musical

O Spotify anunciou um novo recurso chamado “Smart Filters” (algo como “Filtros Inteligentes”), o qual permite que o usuário organize sua biblioteca por atividade, humor e gênero musical. A novidade chega primeiro para assinantes Premium em dispositivos móveis e em países como Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia e África do Sul.

Ao acessar sua biblioteca, os assinantes passam a ver um ícone dedicado aos “Smart Filters”, bastando selecionar a opção desejada para que os conteúdos salvos sejam reorganizados de acordo com a escolha. Entre os exemplos de filtros, estão “Corrida”, “Festa”, “Relaxamento”, “Melancolia”, “Indie Pop” e “Alma Feminina”. Opções por década de lançamento também estão disponíveis.

Divulgação/Spotify

Os filtros funcionam não apenas para playlists, mas também para álbuns, artistas e, em alguns casos, podcasts e audiolivros. O recurso pode ainda iniciar sessões personalizadas com inteligência artificial.

Os “Smart Filters” fazem parte de uma série de ferramentas lançadas recentemente pelo Spotify para ampliar a personalização da experiência de uso, como o de pausar recomendações de músicas por 30 dias, esconder faixas em playlists e criar capas customizadas.

Apesar de não haver data oficial para a chegada da novidade a todos os usuários, a expectativa é de que o recurso seja expandido em breve.

via TechCrunch