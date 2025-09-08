Vazaram as possíveis capacidades das baterias de toda a linha “iPhone 17”

Estamos a apenas um dia de acompanhar o lançamento da linha “iPhone 17”, porém nem mesmo amanhã teremos ainda a confirmação de um vazamento que pintou hoje referente às capacidades das baterias dos novos aparelhos.

Isso porque a Apple tradicionalmente não divulga as capacidades reais das baterias dos seus smartphones, limitando-se a oferecer estimativas de tempo de uso e compará-las com as de gerações anteriores. Só quando eles chegam ao mercado, por meio de desmontagens (teardowns), é que temos a confirmação real.

Todavia, outra forma de obtermos esses números é por meio de certificações oficiais dos aparelhos em órgãos regulatórios — e é supostamente uma dessas que vazou num banco de dados chinês, conforme divulgado no X pelo leaker ShrimpApplePro:

The real battery capacity of the 17 series from Chinese regulatory

Curiosamente, há diferenças até significativas entre os modelos dos novos iPhones que ainda terão uma bandeja para cartão SIM físico e os que serão exclusivamente eSIM.

Se isso for mesmo verdade, eis as tabelas completas:

Com bandeja para chip

Modelo Geração 16 Geração 17 Variação Entrada 3.561mAh 3.692mAh* +4% Plus/Air 4.674mAh 3.036mAh -35% Pro 3.582mAh 3.988mAh +11% Pro Max 4.685mAh 4.823mAh +3%

(*) A tabela divulgada só traz uma capacidade de bateria para o modelo de entrada, então não sabemos se esse valor é para a versão com ou sem a bandeja — ou quem sabe, no caso dele, não haja diferenciação.

Sem bandeja para chip

Modelo Geração 16 Geração 17 Variação Entrada 3.561mAh 3.692mAh* +4% Plus/Air 4.674mAh 3.149mAh -33% Pro 3.582mAh 4.252mAh +19% Pro Max 4.685mAh 5.088mAh +9%

(*) A tabela divulgada só traz uma capacidade de bateria para o modelo de entrada, então não sabemos se esse valor é para a versão com ou sem a bandeja — ou quem sabe, no caso dele, não haja diferenciação.

É curioso a tabela indicar que o “iPhone 17 Air” poderá ter uma versão com bandeja de chip, algo que até agora não era considerado. Mas isso pode ser mesmo necessário para ele ser lançado na China, que até hoje não permite smartphones que só funcionem com eSIM. Ainda assim, espera-se que pela primeira vez a Apple de fato expanda os modelos de iPhones somente com eSIM para muito além dos Estados Unidos, chegando agora também a toda a União Europeia por exemplo.

Vale destacar os saltos esperados para a bateria do modelo Pro, que já foi um tanto criticado no passado. Os supostos 11% de aumento no modelo com bandeja já são notáveis, porém mais 19% no modelo sem bandeja será incrível.

Outro fato relevante — que já havia sido levantado por outro rumor — é que, pela primeira vez na história, deveremos ter um iPhone com bateria batendo a marca dos 5.000mAh. A autonomia desse “iPhone 17 Pro Max” promete, viu…