A19, N1 e C1X: detalhando os chips anunciados pela Apple com os iPhones 17 e Air

Com o anúncio da linha iPhone 17 e do iPhone Air, a Apple também introduziu uma série de novos chips para a sua família de processadores, carinhosamente apelidada de Apple Silicon. E, além das adições mais óbvias (A19 e A19 Pro), também tivemos, de certa forma, algumas surpresas, que vieram na forma do N1 e, principalmente, do C1X.

Começando pelas estrelas principais, temos o chip A19, que é construído em um processo de 3 nanômetros de terceira geração e conta com 6 núcleos de CPU (2 de performance e 4 de eficiência) e 5 núcleos de GPU . Assim como seu antecessor, ele suporta traçado de raios (ray tracing) acelerado por hardware, mesh shading e upscaling via MetalFX.

Ele também vem equipado com um motor de exibição (display engine) atualizado, um processador de sinal de imagem (ISP, na sigla em inglês) e uma Neural Engine de 16 núcleos. Ainda segundo a empresa, o chip também conta com aceleradores neurais em cada núcleo de GPU para auxiliar na execução de modelos de IA generativa.

Seguindo a tradição de comparar os seus processadores com chips bem mais defasados, a Apple diz que o A19 tem uma CPU 1,5x mais rápida e uma GPU 2x mais rápida que os componentes equivalentes do chip A15 Bionic (presente no iPhone 13).

As coisas ficam um pouco mais interessantes quando pulamos para o A19 Pro, o chip móvel mais poderoso da Apple para 2025. Isso porque, como explicado pela empresa no evento “Awe dropping” (“Queixos vão cair”), ele contará essencialmente com duas versões: uma para o iPhone Air e outra para os iPhones 17 Pro e 17 Pro Max, sendo que ambas são feitas em um processo de 3nm de terceira geração.

No caso do modelo ultrafino, temos uma CPU de 6 núcleos (2 de performance e quatro de eficiência) e uma GPU de 5 núcleos, que também conta aceleradores neurais individuais — detalhe que faz o A19 Pro ser até 3x mais rápido ao rodar modelos de IA que o A18 Pro. Os núcleos de desempenho, inclusive, contam com uma previsão de ramificação aprimorada e uma largura de banda maior, enquanto os núcleos de eficiência trazem um aumento de 50% no cache last-level. O chip também conta com a segunda geração do Dynamic Caching, que traz cálculos de pontos flutuantes mais rápidos e uma melhor compressão de imagem.

Essas características também valem para o A19 Pro dos iPhones Air, 17 Pro e 17 Pro Max, com a exceção de que os modelos mais caros vêm com um núcleo de GPU a mais — algo que, combinado à presença da chamada câmera de vapor nos dois flagships, talvez faça muita gente optar por eles em vez do Air. Ambas as versões vêm com uma Neural Engine de 16 núcleos, suporte a traçado de raios acelerado por hardware, mesh shading e upscaling via MetalFX.

E por falar na câmera de vapor, a Apple diz que ela faz com que os modelos mais caros consigam manter níveis maiores de performance por muito mais tempo que os outros modelos — uma diferença de 40%, para ser mais específico. O novo design unibody dos iPhones 17 Pro e 17 Pro Max também ajuda na dissipação do calor gerado pelo A19 Pro.

N1 e C1X

Os rumores que antecederam o evento de hoje davam conta de que os iPhones 17 estreariam o primeiro chip de Wi-Fi/Bluetooth da Apple — e isso realmente aconteceu, como a introdução o chip N1.

Feito para funcionar com redes Wi-Fi 7 e dispositivos compatíveis com o Bluetooth 6, ele promete aumentar a performance de recursos com AirDrop e Acesso Pessoal (Personal Hotspot). Ele também é compatível com redes Thread, o que deverá chamar a atenção de quem gosta de investir em sistemas de casa inteligente.

O chip C1X, por sua vez, talvez seja a maior bola curva do dia, uma vez que, embora fosse esperado que a Apple expandisse o uso do seu modem 5G, o C1, para mais iPhones, ninguém esperava que ele já fosse ganhar uma segunda geração — ou seria “meia geração”, nesse caso?

Apesar do seu nome sugerir se tratar apenas de uma atualização incremental, o C1X traz melhorias substanciais de performance, sendo até 2x mais rápido que C1. Na verdade, de acordo com a Apple, ele até supera o modem presente nos iPhones 16 Pro e 16 Pro Max em alguns casos, embora não tenha sido muito específica.

Posicionado como o modem mais eficiente já incluído em um iPhone, o C1X é, pelo menos por enquanto (alô, “iPhone 17e”), exclusivo do iPhone Air — o que parece apropriado, já que o novo modem é 30% mais eficiente do ponto de vista energético e o modelo ultrafino não vem lá com a bateria mais parruda do mundo. Há, no entanto, um grande porém: ele não suporta redes 5G mmWave, mais rápidas que as redes tradicionais.

E os Apple Watches?

Curiosamente, todos os relógios anunciados hoje pela Apple contam com mesmíssimo SiP dos Apple Watches do ano passado: o S10.

Isso, no entanto, não é novidade para a Apple, levando que o S6, o S7 e o S8, por exemplo, são basicamente os mesmos chips, contando apenas com mudanças incrementais.

O próprio S10, como destacado pelo MacRumors, é quase idêntico ao S9, presente no do Apple Watch Series 9. A única diferença está no seu tamanho, que foi reduzido para caber na caixa mais compacta do Apple Watch Series 10.

Ao que tudo indica, a Apple desistiu de renomear o chip do seu relógio inteligente todos os anos, reservando essa virada de chave para momentos em que uma mudança mais substancial for feita — coisa que pode acontecer ano que vem com o “Apple Watch Series 12” e o “Ultra 4”, na forma de um “S11”.