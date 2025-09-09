AirPods Pro 2, Apple Watches SE (2ª geração), Series 10 e Ultra 2 já não são mais vendidos pela Maçã

Além de alguns iPhones, a Apple também parou de vender hoje alguns modelos de AirPods e Apple Watches, aproveitando o lançamento de novos produtos dessas linhas.

Começando pelos fones de ouvidos da Maçã, apenas os AirPods Pro 2 pararam de ser vendidos hoje — justamente para dar espaço aos AirPods Pro 3, seus sucessores diretos.

Agora, a linha é composta pelas duas versões dos AirPods 4 (com e sem Cancelamento Ativo de Ruído), pelos AirPods Pro 3 e os AirPods Max — ironicamente os mais defasados de todos, apesar do preço maior.

Essa dança das cadeiras também rolou entre os smartwatches da Maçã, que desta vez receberam updates em toda a linha. Eis os modelos descontinuados pela Apple:

Apple Watch SE (2ª geração)

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra 2

Agora, a linha completa e atualizada:

Apple Watch SE 3

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 3

Vale ressaltar que o Apple Watch SE 3 será vendido no Brasil a partir de R$3.300, enquanto o Series 11 tem um preço mínimo de R$5.500. O Ultra 3, por sua vez, será comercializado por R$10.500

Embora já não sejam mais vendidos pela Apple, os AirPods Pro 2 e os Apple Watches descontinuados ainda poderão ser encontrados por bom um tempo em lojas de varejo nacionais, que com certeza ainda têm muitos dispositivos em estoque.

