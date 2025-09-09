Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

AirPods Pro 2, Apple Watches SE (2ª geração), Series 10 e Ultra 2 já não são mais vendidos pela Maçã

Bruno Cardoso
09/09/2025 • 16:24
Divulgação/Apple
AirPods Pro 2 sobre um fundo preto

Além de alguns iPhones, a Apple também parou de vender hoje alguns modelos de AirPods e Apple Watches, aproveitando o lançamento de novos produtos dessas linhas.

Publicidade

Começando pelos fones de ouvidos da Maçã, apenas os AirPods Pro 2 pararam de ser vendidos hoje — justamente para dar espaço aos AirPods Pro 3, seus sucessores diretos.

Agora, a linha é composta pelas duas versões dos AirPods 4 (com e sem Cancelamento Ativo de Ruído), pelos AirPods Pro 3 e os AirPods Max — ironicamente os mais defasados de todos, apesar do preço maior.

Essa dança das cadeiras também rolou entre os smartwatches da Maçã, que desta vez receberam updates em toda a linha. Eis os modelos descontinuados pela Apple:

Publicidade
  • Apple Watch SE (2ª geração)
  • Apple Watch Series 10
  • Apple Watch Ultra 2

Agora, a linha completa e atualizada:

  • Apple Watch SE 3
  • Apple Watch Series 11
  • Apple Watch Ultra 3

Vale ressaltar que o Apple Watch SE 3 será vendido no Brasil a partir de R$3.300, enquanto o Series 11 tem um preço mínimo de R$5.500. O Ultra 3, por sua vez, será comercializado por R$10.500

Embora já não sejam mais vendidos pela Apple, os AirPods Pro 2 e os Apple Watches descontinuados ainda poderão ser encontrados por bom um tempo em lojas de varejo nacionais, que com certeza ainda têm muitos dispositivos em estoque.

Publicidade

E aí, vai fazer algum upgrade? 🎧 ⌚

Apoio: NordVPN e Google Workspace

Logo da NordVPN

Proteja sua vida digital com a NordVPN, a VPN mais rápida e confiável do mercado. Navegue com segurança em redes Wi-Fi públicas, mantenha sua privacidade online e acesse conteúdos de qualquer lugar do mundo sem restrições. Assine agora a NordVPN e descubra por que milhões de usuários — incluindo nós, do MacMagazine — confiam nela para uma internet mais livre e segura. Aproveite a promoção com 73% de desconto e 3 meses grátis!

Logo do Google Workspace

Junte-se a milhões de empresas que usam as versões premium de apps como Gmail, Agenda, Drive, Meet e muito mais com o Google Workspace. Prepare a sua organização para o futuro com ferramentas conhecidas e que incluem inteligência artificial (IA) em todos os planos, garantindo que o trabalho continue de qualquer lugar e conte com aplicativos intuitivos e completos para iPhone, iPad e outros dispositivos.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

Apple descontinua iPhones 15, 15 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max
Posts relacionados