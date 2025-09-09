AirPods Pro 3 são anunciados com sensores de frequência cardíaca e Tradução ao Vivo

Confirmando algumas expectativas dos últimos meses, a Apple anunciou hoje os AirPods Pro 3 — praticamente três anos após o modelo anterior.
O design dos novos fones em si não ganhou tantas mudanças: ainda temos as hastes com detecção capacitiva, de modo que é possível deslizar o dedo para ajustar o volume, além da possibilidade de pressioná-los para atender/encerrar chamadas, invocar a Siri, entre outros.
As pontas de silicone também foram mantidas, mas agora há cinco tamanhos disponíveis (inclusive o tamanho XXS) e elas agora contam com uma espuma incorporada, ajudando na fixação. Segundo a Maçã, a arquitetura interna dos fones também foi reprojetada para tornar cada AirPods menor, enquanto a externa da ponta foi alinhada ao centro do corpo para oferecer mais estabilidade.
Internamente, a história é outra: os novos AirPods Pro contam com uma qualidade de som ainda melhor e mais imersiva, bem como um Cancelamento Ativo de Ruído mais potente — segundo a Apple, o melhor do mundo em fones intra-auriculares. O ANC dos AirPods Pro 3 é 2x melhor que o presente nos AirPods Pro 2 e 4x mais efetivo que o dos AirPods Pro originais.
Eles também contam agora com sensor de frequência cardíaca personalizado da Apple, assim como os Powerbeats Pro 2. Isso é possível graças a um sensor de fotopletismografia (PPG) que pulsa luzes infravermelhas invisíveis de alta precisão a 256 vezes por segundo para medir a absorção de luz no fluxo sanguíneo.
Essa novidade certamente ajudará no monitoramento de exercícios, principalmente se aliada aos sensores já existentes no relógio e a um novo modelo de inteligência artificial presente no iPhone para possibilitar aos usuários obter uma experiência completamente renovada no aplicativo Exercícios (Fitness).
Ao usar apenas os AirPods Pro em conjunto com um iPhone, os usuários poderão acessar o Workout Buddy, o qual usa a Apple Intelligence para incorporar dados de treino e seu histórico de condicionamento para gerar insights motivacionais personalizados durante os exercícios.
Para melhorar a motivação, os usuários do Apple Fitness+ com AirPods Pro 3 agora podem visualizar métricas de desempenho em tempo real diretamente na tela,3 como frequência cardíaca, calorias queimadas, progresso no anel de movimentos e a Barra de Calorias.
Ainda falando em exercícios, outro destaque bem importante é a certificação IP57, que dá aos AirPods Pro 3 resistência a água e suor — ideal para lidar com atividades difíceis e climas mais imprevisíveis.
Os novos AirPods também contam agora com suporte ao recurso Tradução ao Vivo (Live Translation) do iOS 26, o qual permite aos usuários conversar ao vivo com pessoas que falam outro idioma e obter um feedback de áudio imediato com uma tradução alimentada pela Apple Intelligence.
Graças ao ANC aprimorado, a voz do usuário que está falando é diminuída para quem ouve a tradução, embora seja possível exibir uma transcrição da fala original em tempo real pelo iPhone.
O recurso está disponível inicialmente português (!), alemão, espanhol, francês e inglês — inclusive, foi mostrada uma demonstração da novidade em nosso idioma na keynote. Até o final deste ano, ele também estará disponível em chinês, coreano, italiano e japonês.
Os AirPods Pro 3 também ganharam mais autonomia quando o assunto é bateria. No modo Transparência, por exemplo, a bateria dura até 67% a mais que na geração anterior, oferecendo até 10 horas de uso em uma única carga.
Os novos AirPods Pro saem por US$250 nos Estados Unidos e estão disponíveis para pré-venda a partir de hoje, chegando ao mercado em 19 de setembro.
