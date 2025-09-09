AirPods Pro 3 são anunciados com sensores de frequência cardíaca e Tradução ao Vivo

Confirmando algumas expectativas dos últimos meses, a Apple anunciou hoje os AirPods Pro 3 — praticamente três anos após o modelo anterior.

Publicidade

O design dos novos fones em si não ganhou tantas mudanças: ainda temos as hastes com detecção capacitiva, de modo que é possível deslizar o dedo para ajustar o volume, além da possibilidade de pressioná-los para atender/encerrar chamadas, invocar a Siri, entre outros.

As pontas de silicone também foram mantidas, mas agora há cinco tamanhos disponíveis (inclusive o tamanho XXS) e elas agora contam com uma espuma incorporada, ajudando na fixação. Segundo a Maçã, a arquitetura interna dos fones também foi reprojetada para tornar cada AirPods menor, enquanto a externa da ponta foi alinhada ao centro do corpo para oferecer mais estabilidade.

Divulgação/Apple

Internamente, a história é outra: os novos AirPods Pro contam com uma qualidade de som ainda melhor e mais imersiva, bem como um Cancelamento Ativo de Ruído mais potente — segundo a Apple, o melhor do mundo em fones intra-auriculares. O ANC dos AirPods Pro 3 é 2x melhor que o presente nos AirPods Pro 2 e 4x mais efetivo que o dos AirPods Pro originais.

Divulgação/Apple

Eles também contam agora com sensor de frequência cardíaca personalizado da Apple, assim como os Powerbeats Pro 2. Isso é possível graças a um sensor de fotopletismografia (PPG) que pulsa luzes infravermelhas invisíveis de alta precisão a 256 vezes por segundo para medir a absorção de luz no fluxo sanguíneo.

Publicidade

Essa novidade certamente ajudará no monitoramento de exercícios, principalmente se aliada aos sensores já existentes no relógio e a um novo modelo de inteligência artificial presente no iPhone para possibilitar aos usuários obter uma experiência completamente renovada no aplicativo Exercícios (Fitness).

Divulgação/Apple

Ao usar apenas os AirPods Pro em conjunto com um iPhone, os usuários poderão acessar o Workout Buddy, o qual usa a Apple Intelligence para incorporar dados de treino e seu histórico de condicionamento para gerar insights motivacionais personalizados durante os exercícios.

Publicidade

Para melhorar a motivação, os usuários do Apple Fitness+ com AirPods Pro 3 agora podem visualizar métricas de desempenho em tempo real diretamente na tela,3 como frequência cardíaca, calorias queimadas, progresso no anel de movimentos e a Barra de Calorias.

Ainda falando em exercícios, outro destaque bem importante é a certificação IP57, que dá aos AirPods Pro 3 resistência a água e suor — ideal para lidar com atividades difíceis e climas mais imprevisíveis.

Divulgação/Apple

Os novos AirPods também contam agora com suporte ao recurso Tradução ao Vivo (Live Translation) do iOS 26, o qual permite aos usuários conversar ao vivo com pessoas que falam outro idioma e obter um feedback de áudio imediato com uma tradução alimentada pela Apple Intelligence.

Publicidade

Graças ao ANC aprimorado, a voz do usuário que está falando é diminuída para quem ouve a tradução, embora seja possível exibir uma transcrição da fala original em tempo real pelo iPhone.

O recurso está disponível inicialmente português (!), alemão, espanhol, francês e inglês — inclusive, foi mostrada uma demonstração da novidade em nosso idioma na keynote. Até o final deste ano, ele também estará disponível em chinês, coreano, italiano e japonês.

Divulgação/Apple

Os AirPods Pro 3 também ganharam mais autonomia quando o assunto é bateria. No modo Transparência, por exemplo, a bateria dura até 67% a mais que na geração anterior, oferecendo até 10 horas de uso em uma única carga.

Os novos AirPods Pro saem por US$250 nos Estados Unidos e estão disponíveis para pré-venda a partir de hoje, chegando ao mercado em 19 de setembro.

Proteja sua vida digital com a NordVPN, a VPN mais rápida e confiável do mercado. Navegue com segurança em redes Wi-Fi públicas, mantenha sua privacidade online e acesse conteúdos de qualquer lugar do mundo sem restrições. Assine agora a NordVPN e descubra por que milhões de usuários — incluindo nós, do MacMagazine — confiam nela para uma internet mais livre e segura. Aproveite a promoção com 73% de desconto e 3 meses grátis!

Junte-se a milhões de empresas que usam as versões premium de apps como Gmail, Agenda, Drive, Meet e muito mais com o Google Workspace. Prepare a sua organização para o futuro com ferramentas conhecidas e que incluem inteligência artificial (IA) em todos os planos, garantindo que o trabalho continue de qualquer lugar e conte com aplicativos intuitivos e completos para iPhone, iPad e outros dispositivos.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.