Apple anuncia Final Cut Camera 2.0 com suporte a ProRes RAW e genlock no iPhone 17 Pro

A Apple anunciou hoje o Final Cut Camera 2.0, atualização do aplicativo gratuito que transforma o iPhone em uma ferramenta profissional de filmagem. A nova versão estreia com suporte a ProRes RAW nos modelos iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, além de melhorias na câmera frontal com o Palco Central e integração ao Final Cut Pro para iPad

Publicidade

Com o update, o iPhone passa a ser o primeiro smartphone capaz de gravar em ProRes RAW do mundo, formato que preserva os dados brutos do sensor e amplia a flexibilidade na pós-produção. O recurso é complementado pelo open gate recording, que utiliza todos o sensor para capturar um campo de visão mais amplo em resoluções superiores ao 4K, permitindo recortes e estabilização sem perda de qualidade.

Divulgação/Apple

O genlock também chega pela primeira vez ao iPhone, garantindo sincronização de quadros com outros dispositivos de gravação para edições ainda mais precisas. A empresa de Cupertino também liberou uma API para terceiros, já adotada pela Blackmagic Design com o novo Camera ProDock.

O app ainda aproveita a nova câmera frontal com Palco Central de todos os modelos dos iPhones 17 e do novo iPhone Air, possibilitando gravações em orientação horizontal ou vertical sem girar o aparelho. Mais ainda, o programa ganha suporte ao Apple Log 2, que amplia a gama de cores em ProRes ou HEVC ,

O Final Cut Camera 2.0 será liberado ainda este mês como atualização gratuita na App Store. O app é compatível com aparelhos a partir do iPhone XS rotando o iOS 18.6, embora alguns recursos exijam o iOS 26 ou o a linha Pro dos novos iPhones.

Proteja sua vida digital com a NordVPN, a VPN mais rápida e confiável do mercado. Navegue com segurança em redes Wi-Fi públicas, mantenha sua privacidade online e acesse conteúdos de qualquer lugar do mundo sem restrições. Assine agora a NordVPN e descubra por que milhões de usuários — incluindo nós, do MacMagazine — confiam nela para uma internet mais livre e segura. Aproveite a promoção com 73% de desconto e 3 meses grátis!

Junte-se a milhões de empresas que usam as versões premium de apps como Gmail, Agenda, Drive, Meet e muito mais com o Google Workspace. Prepare a sua organização para o futuro com ferramentas conhecidas e que incluem inteligência artificial (IA) em todos os planos, garantindo que o trabalho continue de qualquer lugar e conte com aplicativos intuitivos e completos para iPhone, iPad e outros dispositivos.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.