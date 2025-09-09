Navegue

Divulgação/Apple
Final Cut Camera 2.0

Apple anuncia Final Cut Camera 2.0 com suporte a ProRes RAW e genlock no iPhone 17 Pro

Bruno S. Gentile
09/09/2025 • 16:37
Leitura de 2 minuto

A Apple anunciou hoje o Final Cut Camera 2.0, atualização do aplicativo gratuito que transforma o iPhone em uma ferramenta profissional de filmagem. A nova versão estreia com suporte a ProRes RAW 1Formato de vídeo da Apple que combina a o formato RAW (dados brutos do sensor da câmera) com a o codec ProRes. nos modelos iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, além de melhorias na câmera frontal com o Palco Central e integração ao Final Cut Pro para iPad

Publicidade

Com o update, o iPhone passa a ser o primeiro smartphone capaz de gravar em ProRes RAW do mundo, formato que preserva os dados brutos do sensor e amplia a flexibilidade na pós-produção. O recurso é complementado pelo open gate recording, que utiliza todos o sensor para capturar um campo de visão mais amplo em resoluções superiores ao 4K, permitindo recortes e estabilização sem perda de qualidade.

Divulgação/Apple

O genlock também chega pela primeira vez ao iPhone, garantindo sincronização de quadros com outros dispositivos de gravação para edições ainda mais precisas. A empresa de Cupertino também liberou uma API 2Application Programming Interface ou interface de programação de aplicações para terceiros, já adotada pela Blackmagic Design com o novo Camera ProDock.

O app ainda aproveita a nova câmera frontal com Palco Central de todos os modelos dos iPhones 17 e do novo iPhone Air, possibilitando gravações em orientação horizontal ou vertical sem girar o aparelho. Mais ainda, o programa ganha suporte ao Apple Log 2, que amplia a gama de cores em ProRes ou HEVC 3High Efficiency Video Codin ou Codificação de Vídeo de Alta Eficiência.,

O Final Cut Camera 2.0 será liberado ainda este mês como atualização gratuita na App Store. O app é compatível com aparelhos a partir do iPhone XS rotando o iOS 18.6, embora alguns recursos exijam o iOS 26 ou o a linha Pro dos novos iPhones.

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
