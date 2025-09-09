Navegue

Leitura de 1 minuto

Apple anuncia que iPhones 14 e 15 terão recursos via satélite gratuitos até 2026

Bruno S. Gentile
09/09/2025 • 20:27

Durante o evento Awe dropping” (“Queixos vão cair”), a Apple anunciou que os recursos via satélite dos iPhones 14 e 15 seguirão gratuitos por mais um ano. Na prática, isso significa que usuários que ativaram o recurso em países compatíveis terão acesso às funções sem custo até pelo menos setembro de 2026.

A iniciativa inclui o SOS de Emergência via satélite, que permite acionar serviços de emergência mesmo sem rede celular ou Wi-Fi, o Mensagens via satélite, o Buscar via satélite e o Assistência na Estrada via satélite. A disponibilidade varia de acordo com o país, já que a Apple utiliza infraestrutura da Globalstar

Os iPhones 14 foram os primeiros a receber o recurso, em 2022. Inicialmente, o acesso gratuito terminaria em setembro de 2024, mas a Apple já prorrogou o período duas vezes. Para os iPhones 15, a gratuidade acabaria neste mês, mas também foi estendida.

Apesar da nova ampliação, a empresa de Cupertino ainda não confirmou se planeja futuramente cobrar pelos serviços. Há a possibilidade da gratuidade ser mantida de forma permanente, dado o caráter de segurança do recurso, mas isso também nunca foi detalhada pela Maçã.

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
