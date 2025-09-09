Apple descontinua iPhones 15, 15 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max

O evento “Awe dropping” (“Queixos vão cair”), realizado hoje pela Apple, marcou o início da vida de vários produtos, mais notavelmente as dos iPhones 17, mas também significou o fim da jornada para outros, como alguns dos modelos que os precederam.

Neste ano, como esperado, quatro aparelhos passaram pela “degola”:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Com essas mudanças, a linha de smartphones da Maçã agora conta com os seguintes integrantes (do mais barato ao mais caro):

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 17

iPhone Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Caso você esteja querendo fazer um upgrade, é bom lembrar que o iPhone 16e custa no Brasil, em sua versão de 128GB de armazenamento, R$5.800, enquanto o iPhone 17 Pro Max topo-de-linha, com 2TB, sai por R$18.500.

Como os dispositivos que fora descontinuados estavam sendo vendidos pela Apple até hoje, ainda será possível encontrá-los em lojas do varejo por um bom tempo — o famoso “enquanto durarem os estoques”!

