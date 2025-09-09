Apple é superada pela HP em ranking de satisfação de computadores pessoais

Depois de retomar a liderança do ranking de satisfação de clientes para computadores pessoais do American Customer Satisfaction Index (Índice Americano de Satisfação do Cliente, ou ACSI) no ano passado, a Apple voltou a ser ultrapassada em 2025.

Desta vez, a Maçã conseguiu marcar um total de 82 pontos (-4%) — apenas um a menos que a HP (-1%), que ficou em primeiro lugar, jogando-a para a vice-liderança. Logo atrás das duas temos a Dell, que aparece empatada com a Apple, também com 82 pontos (+3%).

Completam o Top 5 a Samsung com 81 pontos (-1%), a Lenovo com 79 (-1%) e todo o resto do mercado de PCs com 78 (0%) — a mesma pontuação da Amazon (-1%), que aparece em sexto lugar. A Asus (-1%) e a Microsoft (-4%), por sua vez, aparecem com 76 pontos cada, enquanto a Acer fecha a lista com 75 (-4%).

O ranking, vale notar, leva em conta tanto donos de Macs quanto donos de iPads. O mesmo vale para usuários de computadores (desktops e laptops) e tablets fabricados pela mesma marca, como é o caso de empresas como Samsung e Lenovo.

O nível de satisfação para o mercado de computadores pessoais, por outro lado, se manteve o mesmo em relação ao ano passado, com 81 pontos. Quando separamos as categorias de produtos, porém, as coisas mudam de figura, com os desktops angariando 84 pontos (+2%) e os tablets, 77 (-5%).

Segundo o ACSI, o design geral dos PCs foi o elemento de maior satisfação entre os consumidores nesse último levantamento (85 pontos). A disponibilidade de software (84), por sua vez, vem logo atrás empatada com a qualidade gráfica e sonora (84).

O ranking foi montado com base em 16.205 pesquisas feitas com consumidores aleatórios entre julho de 2024 e junho de 2025.

