Apple libera versões RC do iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26

Conforme esperado após o evento especial de hoje, estão agora disponíveis as versões Release Candidate (RC) do iOS 26 (compilação
23A340), iPadOS 26 (idem), macOS Tahoe 26 (
25A353), watchOS 26 (
23R351), tvOS 26 (
23J352) e visionOS 26 (
23M336) para desenvolvedores.
Ademais, também foram liberadas as RCs do iOS 18.7 (compilação
22H20), iPadOS 18.7 (idem), iOS 16.7.12 (
20H364), iPadOS 16.7.12 (idem) e iOS 15.8.5 (
19H394) e iPadOS 15.8.5 (idem), bem como as sextas RCs do macOS Sequoia 15.7 (compilação
24G222) e do macOS Sonoma 14.8 (
23J21), além do Xcode 26 (
17A321).
Os novos sistemas trarão algumas das atualizações mais significativas já lançadas para iPhones, iPads e Macs (além de novos recursos e aprimoramentos), conforme anunciado durante a WWDC25.
Posts relacionados
- Vídeo: Liquid Glass, a nova interface do iOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, etc.!
- Vídeo: hands-on do iOS 26 — Câmera, Fotos e screenshots
- Vídeo: iOS 26 finalmente vai mostrar em quanto tempo seu iPhone recarregará!
- Vídeo: Telefone, FaceTime e Mensagens no iOS 26 agora têm Tradução ao Vivo!
- Vídeo: hands-on do iOS 26 — Safari e Senhas (Passwords)
- Vídeo: hands-on do iOS 26 — Apple Music, AirPods e Podcasts (tudo de áudio)
- Vídeo: o iOS 26 também virá com novidades para a Apple Intelligence!
- Vídeo: o iOS 26 vem com dois novos apps — Games e Pré-Visualização
- Vídeo: será possível personalizar a soneca do alarme no iOS 26!
- Vídeo: CarPlay ganha várias novidades no iOS 26!
Cabe ressaltar que, embora a Apple disponibilize o acesso às versões beta para desenvolvedores gratuitamente, as betas públicas desses sistemas já estão disponíveis, caso alguém prefira instalá-las.
A Apple anunciou no evento de hoje que os SOs serão oficialmente lançados para todos na segunda-feira da semana que vem, dia 15 de setembro. A espera está chegando ao fim! 🙌🏼
Apoio: NordVPN e Google Workspace
Proteja sua vida digital com a NordVPN, a VPN mais rápida e confiável do mercado. Navegue com segurança em redes Wi-Fi públicas, mantenha sua privacidade online e acesse conteúdos de qualquer lugar do mundo sem restrições. Assine agora a NordVPN e descubra por que milhões de usuários — incluindo nós, do MacMagazine — confiam nela para uma internet mais livre e segura. Aproveite a promoção com 73% de desconto e 3 meses grátis!
Junte-se a milhões de empresas que usam as versões premium de apps como Gmail, Agenda, Drive, Meet e muito mais com o Google Workspace. Prepare a sua organização para o futuro com ferramentas conhecidas e que incluem inteligência artificial (IA) em todos os planos, garantindo que o trabalho continue de qualquer lugar e conte com aplicativos intuitivos e completos para iPhone, iPad e outros dispositivos.
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.