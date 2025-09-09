Navegue

Leitura de 2 minuto

Apple libera versões RC do iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26

Rafael Fischmann
09/09/2025 • 16:01
Apple Beta Software Program (Siri Remote, Apple TV, HomePod, MacBook Pro, iPad Pro, AirPods, iPhone 16 Pro Max e Apple Watch com o macOS Tahoe 26, iPadOS 26, iOS 26 e watchOS 26 nas telas)

Conforme esperado após o evento especial de hoje, estão agora disponíveis as versões Release Candidate (RC) do iOS 26 (compilação 23A340), iPadOS 26 (idem), macOS Tahoe 26 (25A353), watchOS 26 (23R351), tvOS 26 (23J352) e visionOS 26 (23M336) para desenvolvedores.

Ademais, também foram liberadas as RCs do iOS 18.7 (compilação 22H20), iPadOS 18.7 (idem), iOS 16.7.12 (20H364), iPadOS 16.7.12 (idem) e iOS 15.8.5 (19H394) e iPadOS 15.8.5 (idem), bem como as sextas RCs do macOS Sequoia 15.7 (compilação 24G222) e do macOS Sonoma 14.8 (23J21), além do Xcode 26 (17A321).

Os novos sistemas trarão algumas das atualizações mais significativas já lançadas para iPhones, iPads e Macs (além de novos recursos e aprimoramentos), conforme anunciado durante a WWDC25.

Cabe ressaltar que, embora a Apple disponibilize o acesso às versões beta para desenvolvedores gratuitamente, as betas públicas desses sistemas já estão disponíveis, caso alguém prefira instalá-las.

A Apple anunciou no evento de hoje que os SOs serão oficialmente lançados para todos na segunda-feira da semana que vem, dia 15 de setembro. A espera está chegando ao fim! 🙌🏼

Rafael Fischmann
Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda na Universidade Salvador – UNIFACS, em 2008, mora atualmente em Portugal e admira a Apple e os seus produtos desde quando adquiriu seu primeiro iMac (um G3 Blueberry), em agosto de 2000. Não desgruda do seu iPhone 16 Pro Max, é monitorado pelo Apple Watch Ultra 2 e trabalha num MacBook Pro de 16 polegadas (M3 Max). No tempo livre, adora ver séries/filmes pela Apple TV 4K ou curtir o som do HomePod esparramado no sofá.
