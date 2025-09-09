Apple libera versões RC do iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26

Conforme esperado após o evento especial de hoje, estão agora disponíveis as versões Release Candidate (RC) do iOS 26 (compilação 23A340 ), iPadOS 26 (idem), macOS Tahoe 26 ( 25A353 ), watchOS 26 ( 23R351 ), tvOS 26 ( 23J352 ) e visionOS 26 ( 23M336 ) para desenvolvedores.

Ademais, também foram liberadas as RCs do iOS 18.7 (compilação 22H20 ), iPadOS 18.7 (idem), iOS 16.7.12 ( 20H364 ), iPadOS 16.7.12 (idem) e iOS 15.8.5 ( 19H394 ) e iPadOS 15.8.5 (idem), bem como as sextas RCs do macOS Sequoia 15.7 (compilação 24G222 ) e do macOS Sonoma 14.8 ( 23J21 ), além do Xcode 26 ( 17A321 ).

Os novos sistemas trarão algumas das atualizações mais significativas já lançadas para iPhones, iPads e Macs (além de novos recursos e aprimoramentos), conforme anunciado durante a WWDC25.

Cabe ressaltar que, embora a Apple disponibilize o acesso às versões beta para desenvolvedores gratuitamente, as betas públicas desses sistemas já estão disponíveis, caso alguém prefira instalá-las.

A Apple anunciou no evento de hoje que os SOs serão oficialmente lançados para todos na segunda-feira da semana que vem, dia 15 de setembro. A espera está chegando ao fim! 🙌🏼

