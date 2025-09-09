Navegue

Apple surpreende e lançará novos iPhones no Brasil junto com os EUA

Pedro Henrique Nunes
09/09/2025 • 16:53
Logo após o evento “Awe dropping” (“Queixos vão cair”), a Apple tratou de atualizar o seu site para trazer mais informações sobre os novos dispositivos lançados. E, como no ano passado, já temos as datas de pré-venda e de lançamentos do iPhone 17, iPhone Air e iPhones 17 Pro/17 Pro Max no Brasil!

Surpreendentemente, a Apple resolveu antecipar as datas em comparação com as que a nossa fonte havia anteriormente nos ventilado. A pré-venda dos novos telefones começará no dia 16 de setembro (terça-feira) no Brasil, quatro dias após a data de início das reservas nos Estados Unidos (12/9).

O mais bacana é que, pela primeira vez na história, todos os novos iPhones chegarão ao nosso país no mesmíssimo dia dos EUA e de outros países — no dia 19 de setembro, uma sexta-feira. Ou seja, estaremos na primeira leva! 🤩

Os preços já foram divulgados para quem quiser se programar financeiramente: o iPhone 17 partirá de R$8.000; o Air de R$10.500; o 17 Pro começará em R$11.500; e o 17 Pro Max em R$12.500.

Em uma nota relacionada, a Apple Brasil ainda não soltou as datas de início da comercialização dos AirPods Pro 3 ou dos novos Apple Watches Series 11, SE 3 e Ultra 3.

Preparados? 💸

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
