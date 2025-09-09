Navegue

Apple Watch SE 3 chega com suporte a 5G, chip S10 e Tela Sempre Ativa

Bruno S. Gentile
09/09/2025 • 15:06
A Apple anunciou hoje o Apple Watch SE 3 durante o evento “Awe dropping” (“Queixos vão cair”), em Cupertino. O modelo de entrada da linha chega com caixas de 40mm e 44mm e o novo chip S10, o mesmo presente no Apple Watch Series 10.

Entre as novidades, o relógio passa a oferecer suporte à Tela Sempre Ativa (Always-on Display), recurso antes restrito aos modelos topos-de-linha. O desempenho também foi melhorado com a introdução do chip S10.

O novo chip também possibilita recursos como processamento no dispositivo para a Siri (capaz agora de acessar e registrar dados de saúde) e gesto de duplo toque, bastando tocar o polegar e o indicador juntos duas vezes para selecionar a ação principal em aplicativos e notificações, atender e encerrar chamadas, visualizar e enviar uma mensagem, pausar ou encerrar um cronômetro, adiar um alarme e muito mais.

Mesmo com a adição da Tela Sempre Ativa, o Apple Watch SE 3 oferece bateria com duração de 18 horas e também conta com carregamento rápido pela primeira vez — de modo que 15 minutos de recarga fornecem até oito horas de bateria para uso diário, e ele pode recarregar até cerca de 80% em 45 minutos.

Mantendo funções dedicadas a área da saúde e bem-estar dos usuários, o Apple Watch SE 3 mantém os recursos principais, como monitoramento de frequência cardíaca, rastreamento de sono e respiração.

A Maçã adicionou ainda suporte à detecção de apneia do sono, um sensor de temperatura no pulso (que viabilidade estimativas retrospectivas de ovulação) e o recurso pontuação do sono, que ajuda os usuários a entender a qualidade do seu sono e como torná-lo mais restaurador.

Com conectividade 5G, o Apple Watch SE 3 fornece melhor desempenho com maior rendimento, sendo que o novo modem 5G é mais eficiente em termos de energia, usando menos bateria para celular.

O Apple Watch SE 3 também permite que os usuários reproduzam mídias, como músicas ou podcasts, diretamente pelo alto-falante. Para chamadas de áudio por telefone ou FaceTime, o chip S10 também possui isolamento de voz para suprimir ruídos de fundo, permitindo que a voz do usuário soe nítida e clara do outro lado da linha — mesmo em ambientes barulhentos.

O vestível será lançado com o watchOS 26, o qual levará ao Apple Watch SE 3 o recurso Workout Buddy, uma experiência de fitness impulsionada pela Apple Intelligence, que analisa os dados de treino e o histórico de condicionamento físico do usuário para fornecer motivação personalizada durante toda a sessão, com base em dados como frequência cardíaca, ritmo, distância, círculos de atividade, marcos pessoais de condicionamento físico e muito mais.

A opção por um corpo em alumínio foi mantida, após rumores sobre uma versão em plástico colorido terem sido descartados por problemas internos. Ele está disponível nas cores estelar (starlight) e meia-noite (midnight).

O vidro do Apple Watch SE 3 é também 4x mais resistente a rachaduras do que a geração anterior, apresentando um grau exclusivo e personalizado de vidro Ion-X (reforçado por troca iônica), o mais resistente disponível em um smartwatch.

Preço e disponibilidade

O Apple Watch SE 3 continua sendo pensado para novos usuários e, principalmente, para quem busca custo-benefício em relógios inteligentes da Maçã. A pré-venda do dispositivo começa partir de hoje (9/9) nos Estados Unidos e em outros países selecionados, e deverão chegar às lojas no dia 19 de setembro a partir de US$250.

No Brasil, o dispositivo estará disponível a partir de US$3.300. Já em Portugal, os valores partem de 280€.

