Apple Watch Series 11 é lançado com monitoramento de hipertensão, 24h de autonomia e mais!

A Apple anunciou agora há pouco no evento “Awe dropping” (“Queixos vão cair”) a mais nova geração de seu smartwatch intermediário, o Apple Watch Series 11. Ao contrário do que muitos esperavam, ele chega com algumas novidades bem interessantes!
Em termos de design, a Apple manteve o relógio praticamente inalterado em relação ao Apple Watch Series 10. Disponível nas opções de alumínio e titânio, o modelo conta novamente com a com sua estrutura retangular tradicional e opções de tamanho de 42mm e 46mm.
Assim como os iPhones, o Apple Watch Series 11 é compatível com redes 5G, desbloqueando velocidades de conexão maiores. Para isso, a Apple desenvolveu um novo modem, que também é mais eficiente.
E por falar em eficiência, o Apple Watch Series 11 também é o primeiro relógio da empresa a contar com uma autonomia de 24h (contra 18h dos modelos anteriores), de modo que apenas 15 minutos na tomada é o suficiente para oferecer até oito horas de autonomia.
Outra novidade há muito aguardada é a capacidade de detectar casos de hipertensão — novidade que também vai chegar aos Apple Watches Series 9 e Series 10 no watchOS 26. Embora o relógio não possa entregar números precisos (pressão sistólica e diastólica), ele consegue enviar alertas que deixam o usuário cientes da situação, acelerando a busca por ajuda médica. Segundo a Apple, esse recurso usa dados de frequência cardíaca para funcionar, levando em conta dados capturados ao longo de um mês. A expectativa é que a FDA (a “Anvisa dos Estados Unidos”) e outros órgãos regulatórios (em 150 países e regiões) aprovem a novidade em breve.
O recurso de monitoramento de sono também recebeu updates. Agora, o app Sono dá uma nota para a qualidade do seu sono, a qual é calculada a partir de métricas como duração do sono, tempo acordado, sono profundo e mais. Mais informações podem ser conferidas no app Saúde (Health), do iPhone.
As cores, por sua vez, sofreram leves ajustes. Nas variantes de alumínio, temos as opções preto brilhante (jet black), prateado, ouro rosa e cinza-espacial, enquanto no modelo titânio as cores continuam as mesmas: titânio natural, dourado e ardósia.
Embora permaneça do mesmo tamanho, a tela também ganhou uma mudança muito bem-vinda. Segundo a Apple, seu brilho máximo foi novamente incrementado, tornando mais fácil visualizar o conteúdo que estiver sendo exibido em ambientes mais claros. Ela também está 2x mais resistente a arranhões, graças a um novo vidro especial.
Pulando para o interior do relógio, ele vem com o SiP 1System on a chip, ou sistema em um chip. S10 — o mesmo do Apple Watch Series 10 —, contando com dois núcleos (dual core) de 64 bits e um Neural Engine de 4 núcleos com suporte a Ultra Wideband (UWB) de segunda geração.
O relógio também está ainda mais personalizável, com novas opções de mostradores (Flow e Exactograph). Há também uma nova coleção pulseiras, o que inclui modelos da Nike e da grife francesa Hermès — que, inclusive, desenvolveu um novo mostrador animado.
Preço e disponibilidade
Os novos Apple Watches já poderão ser encomendados a partir de hoje e começarão a ser vendidos (se considerarmos a versão menor sem GPS) por preços que começam em US$400 (R$5.500 no Brasil e 460€ em Portugal). Nos EUA, a pré-venda começa hoje, com os modelos chegando às lojas em 19 de setembro.
Este post está em desenvolvimento. Atualize a página em instantes para mais…
Apoio: NordVPN e Google Workspace
Proteja sua vida digital com a NordVPN, a VPN mais rápida e confiável do mercado. Navegue com segurança em redes Wi-Fi públicas, mantenha sua privacidade online e acesse conteúdos de qualquer lugar do mundo sem restrições. Assine agora a NordVPN e descubra por que milhões de usuários — incluindo nós, do MacMagazine — confiam nela para uma internet mais livre e segura. Aproveite a promoção com 73% de desconto e 3 meses grátis!
Junte-se a milhões de empresas que usam as versões premium de apps como Gmail, Agenda, Drive, Meet e muito mais com o Google Workspace. Prepare a sua organização para o futuro com ferramentas conhecidas e que incluem inteligência artificial (IA) em todos os planos, garantindo que o trabalho continue de qualquer lugar e conte com aplicativos intuitivos e completos para iPhone, iPad e outros dispositivos.
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.
Notas de rodapé
- 1System on a chip, ou sistema em um chip.