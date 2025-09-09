Apple Watch Ultra 3 é anunciado com tela maior, comunicação via satélite e notificações de hipertensão

Após longos dois anos de espera, a Apple finalmente atualizou o seu relógio mais avançado. A empresa anunciou agora há pouco no evento “Awe dropping” (“Queixos vão cair”) o Apple Watch Ultra 3, o qual ganhou uma tela maior, novos recursos de conectividade e outras novidades.

Publicidade

Começando pelo design, o Ultra 3 segue as mesmas diretrizes das duas gerações anteriores, com um corpo mais robusto e focado em resistência. Sua tela, no entanto, aumentou de tamanho e agora é a maior entre todos os Apple Watches. Seu brilho, por sua vez, é ainda mais superior quando o relógio é visto inclinado.

A tela do Apple Watch Ultra agora conta com a tecnologia LTPO3, a qual provê alto desempenho a baixa potência para permitir que as bordas da tela sejam 24% mais finas, aumentando a sua área útil sem alterar o tamanho da caixa. Outra novidade é a tecnologia OLED grande angular, a qual otimiza cada pixel para emitir mais luz em ângulos mais amplos, facilitando a leitura de relance.

Além da vantagem supracitada, a LTPO3 permite à tela do relógio operar a uma taxa de atualização mais rápida quando no modo Sempre Ativo, pulando de uma vez por minuto para uma vez por segundo — o que permite ver mais atualizações no Apple Watch Ultra 3 sem levantar o pulso.

Publicidade

De acordo com a Apple, o mostrador Cronômetro e mais de vinte outros foram atualizados para suportar essa nova taxa de atualização, bem como foi lançado um novo mostrador Waypoint para ajudar os usuários a navegar com a Bússola, acessar facilmente as comunicações por satélite com uma nova complicação e ativar rapidamente o Modo Noturno para ajudar a preservar a visão noturna.

Divulgação/Apple

Novos recursos

Ao contrário do que vinha sendo amplamente especulado, a Apple não atualizou o chip da sua geração atual de relógios. Isso significa que o Apple Watch Ultra 3 conta com o mesmíssimo chip S10 lançado pela Apple no ano passado — embora seja uma evolução em relação ao chip S9 presente no Ultra 2.

Entre as novidades que a Apple preparou para o relógio, muitas delas estão focadas em conectividade, como o suporte a Mensagens via Satélite, SOS de Emergência via Satélite e o Find My via satellite, que permite aos usuários enviar a sua localização uma vez a cada 15 minutos para contatos adicionados anteriormente ao Buscar (Find My).

Divulgação/Apple

De acordo com a Apple, o Apple Watch Ultra 3 agora oferece também conectividade 5G, a qual proporciona melhor desempenho ao acessar a internet. Ele também conta com um algoritmo avançado que envolve simultaneamente as duas antenas do sistema quando necessário, aumentando significativamente a intensidade do sinal.

Publicidade

Para permitir a conectividade via satélite, a Apple redesenhou o rádio do relógio para permitir a ele cobrir mais frequências, bem como a antena, que agora dobra a intensidade do sinal, permitindo a comunicação com satélites de até 800 milhas acima da Terra e que estão se movendo a 15.000 mph.

A Apple também continua investindo em infraestrutura de emergência essencial, incluindo centros de retransmissão 24 horas por dia, 7 dias por semana, com profissionais de segurança treinados com os mais altos padrões, e prioriza os recursos de emergência e segurança em caso de desastres naturais.

Essas são adições muito bem-vindas, uma vez que incrementarão em cheio as capacidades de comunicação do dispositivo, que costuma ser bastante utilizado em ambientes adversos os quais geralmente não contam com conectividade celular tradicional.

Divulgação/Apple

O Apple Watch Ultra 3 também traz o recurso Notificações de Hipertensão, podendo alertar usuários sobre sinais de pressão alta crônica sempre que eles forem detectados. Como vinha sendo especulado, não trata-se de um medidor preciso de pressão arterial, mas sim uma forma de o manter alerta sobre possíveis problemas de saúde relacionados.

Publicidade

Para possibilitar esse recurso, o relógio usa dados do sensor cardíaco óptico para analisar como os vasos sanguíneos do usuário respondem aos seus batimentos, funcionando passivamente em segundo plano e revisando os dados durante períodos de 30 dias.

Divulgação/Apple

Ainda em termos de saúde, outra novidade é o recurso Qualidade do Sono (Sleep Score), o qual ajudará a usuários com o watchOS 26 a entender melhor a qualidade de seu sono com uma pontuação (algo que também já havia sido rumorado).

Essa pontuação rastreará categorias específicas para atribuir métricas transparentes e de fácil entendimento à qualidade geral do sono do usuário, fornecendo uma pontuação após cada noite no aplicativo Sleep do Apple Watch, bem como detalhará mais claramente componentes críticos computados.

Os usuários também podem optar por acessar facilmente sua pontuação de sono em uma complicação de relógio ou no Smart Stack, e podem acompanhar suas pontuações de sono ao longo do tempo no aplicativo Saúde no iPhone.

Divulgação/Apple

Outra coisa que melhorou foi a bateria. Sua duração aumentou em relação à geração anterior, já que ele conta com uma autonomia de até 42 horas (ou as mesmas 72 horas do modelo anterior no Modo Pouca Energia).

Para o rastreamento contínuo de exercícios ao ar livre, o Apple Watch Ultra 3 agora tem 20 horas de duração da bateria no Modo de Pouca Energia com GPS e leituras de frequência cardíaca. Com carregamento rápido, 15 minutos de recarga fornecem até 12 horas de duração da bateria.

Preço e disponibilidade

O Apple Watch Ultra 2 já pode ser encomendado a partir de hoje nos Estados Unidos, com a chegada às lojas marcada para começar no dia 19 de setembro por US$800.

Este post está em desenvolvimento. Atualize a página em instantes para mais…

Proteja sua vida digital com a NordVPN, a VPN mais rápida e confiável do mercado. Navegue com segurança em redes Wi-Fi públicas, mantenha sua privacidade online e acesse conteúdos de qualquer lugar do mundo sem restrições. Assine agora a NordVPN e descubra por que milhões de usuários — incluindo nós, do MacMagazine — confiam nela para uma internet mais livre e segura. Aproveite a promoção com 73% de desconto e 3 meses grátis!

Junte-se a milhões de empresas que usam as versões premium de apps como Gmail, Agenda, Drive, Meet e muito mais com o Google Workspace. Prepare a sua organização para o futuro com ferramentas conhecidas e que incluem inteligência artificial (IA) em todos os planos, garantindo que o trabalho continue de qualquer lugar e conte com aplicativos intuitivos e completos para iPhone, iPad e outros dispositivos.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.