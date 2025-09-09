Baixe os wallpapers dos iPhones 17, Air e 17 Pro!

iPhones novos significam… wallpapers novos! Com o anúncio dos novos iPhones 17, Air, 17 Pro e 17 Pro Max, a Maçã incluiu opções de papeis de parede padrão para acompanhar os novos smartphones.
Como já é de praxe (e para se preparar para a chegada deles ao mercado), separamos neste artigo todos os papeis de parede dos aparelhos — sem precisar comprá-los. 🙃
No iPhone/iPad, toque nas imagens para abrir os links dos arquivos e salvá-los no seu dispositivo.
iPhone 17
iPhone Air
iPhone 17 Pro/17 Pro Max
Boa personalização! 😉
via YTECHB, AndroidSage