Leitura de 1 minuto

Baixe os wallpapers dos iPhones 17, Air e 17 Pro!

Pedro Henrique Nunes
09/09/2025 • 21:27

iPhones novos significam… wallpapers novos! Com o anúncio dos novos iPhones 17, Air, 17 Pro e 17 Pro Max, a Maçã incluiu opções de papeis de parede padrão para acompanhar os novos smartphones.

Como já é de praxe (e para se preparar para a chegada deles ao mercado), separamos neste artigo todos os papeis de parede dos aparelhos — sem precisar comprá-los. 🙃

No iPhone/iPad, toque nas imagens para abrir os links dos arquivos e salvá-los no seu dispositivo.

iPhone 17

iPhone Air

iPhone 17 Pro/17 Pro Max

Boa personalização! 😉

via YTECHB, AndroidSage

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
