Como alterar as informações de um grupo no WhatsApp [iPhone, iPad, Mac e web]

Os grupos são uma mão na roda para quem curte usar o WhatsApp para se comunicar, seja no trabalho, em um projeto, com a família ou amigos. Para mantê-los de acordo com o seu gosto, o mensageiro permite que você edite as informações dele — dentre elas o nome, a descrição e a imagem.

Publicidade

O interessante é que qualquer membro do grupo pode fazer isso, independentemente se for ou não um administrador.

Confira como fazer essas alterações! 💬

Como mudar as informações de um grupo no WhatsApp pelo iPhone/iPad

Com o app aberto, toque em cima do grupo e no nome atual dele, na parte superior. Vá até “Editar” (na parte superior direita) para alterar o nome e/ou a foto.

Você também pode adicionar ou alterar a descrição simplesmente escolhendo “Adicionar descrição do grupo”.

Como mudar as informações de um grupo no WhatsApp pelo Mac ou pela web

Com o app do WhatsApp aberto no seu Mac ou no navegador que preferir, clique em cima do grupo (na barra lateral esquerda) e no nome dele, na parte superior.

Vá até “Editar” ou no ícone de um lápis para editar as informações desejadas; para adicionar ou alterar a descrição, clique em “Adicionar descrição do grupo”.