Como criar um fundo para chamadas de vídeo com a Meta AI no WhatsApp

O WhatsApp segue investindo em recursos empurrados por inteligência artificial, como é o caso da geração de papéis de parede com a Meta AI. Recentemente, o mensageiro liberou outra função parecida: a geração de planos de fundo para chamadas de vídeo.

Assim, você pode usar um fundo personalizado só para você — que poderá também ser visto pelos demais participantes da conversa por vídeo.

A seguir, veja como utilizar essa função no aplicativo! 💬

Abra o WhatsApp e inicie uma chamada de vídeo normalmente ou abra a câmera embutida do app.

Em seguida, selecione o ícone representado por uma varinha mágica, a fim de abrir os efeitos visuais disponíveis. Deslize o dedo até chegar a “Planos de Fundo” e escolha o ícone de uma foto com uma estrela, para selecionar “Criar com IA”.

Quando a janela da Meta AI for aberta, use uma das sugestões mostradas na tela ou insira uma descrição no campo da parte inferior da tela.

Vá até o botão verde para confirmar a escolha e ver o efeito em tempo real.