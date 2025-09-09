Confira todos os vídeos da keynote de lançamento dos novos iPhones, Apple Watches e AirPods

Após o evento especial da Apple, “Awe Dropping” (“Queixos vão cair”), onde a empresa apresentou os novos AirPods, iPhones e Apple Watches, a empresa publicou em seu canal oficial no YouTube os vídeos que resumem e destacam os principais pontos da keynote.

O primeiro deles é um recap da apresentação, condensando em poucos minutos os melhores momentos e principais anúncios da transmissão.

Acompanhe rapidamente | Destaques do evento de setembro da Apple

Aqui está uma rápida recapitulação das coisas boas que estão vindo em sua direção: iPhone 17 Pro, iPhone Air — o iPhone mais fino de todos os tempos, iPhone 17, AirPods Pro 3, Apple Watch SE 3, Apple Watch Ultra 3 e Apple Watch Series 11.

Na sequência, os novos AirPods Pro 3 também aparecem em um clipe próprio em que recursos, como o inédito sensor de frequência cardíaca e melhorias no Cancelamento Ativo de Ruído (ANC), são destacados:

Conheça os AirPods Pro 3 | Apple

O melhor Cancelamento Ativo de Ruído do mundo em fones intra-auriculares, com cancelamento de ruído até duas vezes melhor que os AirPods Pro 2. Qualidade de som sensacional. Nova medição de frequência cardíaca para exercícios. Ajuste mais seguro no ouvido. Classificação IP57 de resistência a poeira, suor e água. Modo Aparelho Auditivo aprovado clinicamente. Tradução ao Vivo para comunicação entre diferentes idiomas. E aumento na duração da bateria com até oito horas de áudio.

As novas linhas do Apple Watch foram introduzidas com o vídeo “Querida Apple”, em que usuários reais dão depoimentos de como o dispositivo da Maçã ajudou a terem suas vidas salvas.

Querida Apple | Apple Watch

Histórias reais de pessoas que contam como o Apple Watch foi transformador e até ajudou a salvar suas vidas. Um relato sobre preparo físico e bem-estar em Nova York. A batalha de um adolescente com sua saúde mental no Reino Unido. E outras experiências inspiradoras sobre saúde e segurança nos EUA, no Japão e na China.

O vídeo dedicado ao iPhone 17 Pro mostrando o design totalmente reformulado e a nova paleta de cores do aparelho, além de destacar recursos exclusivos como melhorias de câmera e performance.

Apresentamos o iPhone 17 Pro | Apple

​Apresentamos o iPhone 17 Pro. Fabricado a partir de uma peça maciça de alumínio, a estrutura unibody abriga nossa maior bateria e de melhor duração. O chip mais potente já produzido para o iPhone é resfriado por um novo sistema térmico. O Ceramic Shield protege a parte da frente e de trás. A tela é três vezes mais resistente a arranhões. A melhor câmera de cinema que já fizemos captura vídeo ProRes RAW. Com um sensor 56% maior, o zoom de 8x com qualidade óptica coloca você dentro da ação. Este é o primeiro telefone com genlock, para sincronizar vídeos com precisão e criar efeitos de Hollywood. O Pro definitivo. iPhone 17 Pro.

O iPhone Air ganhou uma apresentação especial, que dá ênfase no equilíbrio entre leveza e desempenho. Introduzido como uma espécie de linha intermediária, seu acabamento é ultrafino e foi pensado como uma boa solução em portabilidade.

Conheça o iPhone Air | Apple

Este é o iPhone Air. Finíssimo. Levíssimo. E incrivelmente resistente. Com a potência do novo chip A19 Pro e feito para Apple Intelligence. Nova câmera frontal Center Stage de 18 MP e sistema avançado de câmera Fusion de 48 MP, com Captura Dupla, modo Ação, retratos de última geração e muito mais. Tudo isso com bateria para o dia todo.

Há ainda um vídeo que deixa mais clara as diferenças entre os modelos da família iPhone, — um guia que percorre todas as características dos modelos anunciados:

O Guia Não Consigo Decidir: Uma Visita Guiada à Nova Família iPhone | Apple

Vamos guiá-lo através das grandes notícias sobre o poderoso iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, o novo iPhone Air — nosso iPhone mais fino de todos os tempos, e o incrível iPhone 17. É um ganha-ganha o que você escolher: descubra qual novo iPhone é o certo para você. Enquanto assiste, você terá uma olhada mais de perto nas novas cores e recursos que tornam esta uma linha de iPhone tão impressionante.

Por fim, para quem quiser assistir a keynote completa do evento “Awe dropping” (“Queixos vão cair”), a Apple disponibilizou o evento na íntegra com todas as demonstrações em detalhes.

Evento da Apple — 9 de setembro

Assista ao evento especial da Apple para saber tudo sobre o iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3, Apple Watch Ultra 3, AirPods Pro 3 e mais.

