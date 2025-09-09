Confira todos os vídeos da keynote de lançamento dos novos iPhones, Apple Watches e AirPods

Após o evento especial da Apple, “Awe Dropping” (“Queixos vão cair”), onde a empresa apresentou os novos AirPods, iPhones e Apple Watches, a empresa publicou em seu canal oficial no YouTube os vídeos que resumem e destacam os principais pontos da keynote.
O primeiro deles é um recap da apresentação, condensando em poucos minutos os melhores momentos e principais anúncios da transmissão.
Acompanhe rapidamente | Destaques do evento de setembro da Apple
Na sequência, os novos AirPods Pro 3 também aparecem em um clipe próprio em que recursos, como o inédito sensor de frequência cardíaca e melhorias no Cancelamento Ativo de Ruído (ANC), são destacados:
Conheça os AirPods Pro 3 | Apple
As novas linhas do Apple Watch foram introduzidas com o vídeo “Querida Apple”, em que usuários reais dão depoimentos de como o dispositivo da Maçã ajudou a terem suas vidas salvas.
Querida Apple | Apple Watch
O vídeo dedicado ao iPhone 17 Pro mostrando o design totalmente reformulado e a nova paleta de cores do aparelho, além de destacar recursos exclusivos como melhorias de câmera e performance.
Apresentamos o iPhone 17 Pro | Apple
O iPhone Air ganhou uma apresentação especial, que dá ênfase no equilíbrio entre leveza e desempenho. Introduzido como uma espécie de linha intermediária, seu acabamento é ultrafino e foi pensado como uma boa solução em portabilidade.
Conheça o iPhone Air | Apple
Há ainda um vídeo que deixa mais clara as diferenças entre os modelos da família iPhone, — um guia que percorre todas as características dos modelos anunciados:
O Guia Não Consigo Decidir: Uma Visita Guiada à Nova Família iPhone | Apple
Por fim, para quem quiser assistir a keynote completa do evento “Awe dropping” (“Queixos vão cair”), a Apple disponibilizou o evento na íntegra com todas as demonstrações em detalhes.
Evento da Apple — 9 de setembro
