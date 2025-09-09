Navegue

Leitura de 1 minuto

Dua Lipa promove iPhone 17 Pro em colaboração com a Apple

Bruno S. Gentile
09/09/2025 • 21:13
Dua Lipa com iPhone 17 Pro Max

A Apple publicou hoje, no Instagram, um vídeo em collab com a cantora pop de sucesso mundial Dua Lipa para promover o iPhone 17 Pro. O registro mostra a artista nos bastidores da Radical Optimism Tour, turnê mundial da artista, e faz parte da campanha #ShotoniPhone, que reúne produções feitas com o dispositivo.

No post, a Maçã destaca que seus seguidores poderão ter um experiência “all-acess” com a pop-star e reforça que o vídeo foi inteiro capturado com o novo iPhone 17 Pro, fazendo um paralelo, em duplo sentido, de que apenas o novo modelo dos celulares profissionais da empresa de Cupertino pode proporcionar uma experiência de “acesso total” na produção de conteúdo, conforme destacado na keynote do evento Awe dropping” (“Queixos vão cair”).

O material também serve para lembrar aos usuários que o aparelho estará em fase de pré-venda a partir do dia 12 de setembro em diversos países, inclusive no Brasil.

Ainda não há detalhes ou vazamentos que indicam quando — e se — a campanha será expandida com novos vídeos ou materiais publicitários.

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
