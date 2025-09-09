Navegue

Eis as capacidades das baterias e quanto de RAM têm os novos iPhones

Pedro Henrique Nunes
09/09/2025
Agora que os novos iPhones (17, Air, 17 Pro e 17 Pro Max) já foram apresentados ao mundo, chegou a hora de descobrirmos mais detalhes técnicos dos novos smartphones — e que não foram divulgados publicamente pela empresa.

Dois desses detalhes já eram alvos de muita especulação nos últimos meses: as capacidades das baterias e a quantidade de memória de cada um dos quatro modelos. Como poderemos observar a seguir, ela batem muito bem com os rumores dos últimos meses [1, 2].

Capacidades das baterias

Em documentos que a empresa precisa obrigatoriamente divulgar nas páginas dos iPhones na Europa, podemos ver as capacidades das células:

  • iPhone 17: 3.692mAh (contra 3.561mAh do iPhone 16)
  • iPhone Air: 3.149mAh
  • iPhone 17 Pro: 4.252mAh (contra 3.582mAh do 16 Pro)
  • iPhone 17 Pro Max: 5.088mAh (contra 4.685mAh do 16 Pro Max)

Vale notar que os rumores de última hora apontavam para capacidades diferentes entre os modelos com e sem bandeja para cartões SIM. Como na Europa os aparelhos comercializados possuem bandeja para cartões SIM, eles deveriam ter supostamente capacidades menores do que as listadas acima. Então, ou a Apple oferece a mesma capacidade para todos os modelos (somente eSIM e com bandeja) ,ou então os modelos apenas eSIM têm capacidades ainda maiores!

Memória

De acordo com o MacRumors, os iPhones Air, 17 Pro e 17 Pro Max possuem mais RAM 1Random access memory, ou memória de acesso aleatório. que o 17:

  • iPhone 17: 8GB (mesma RAM do iPhone 16)
  • iPhone Air: 12GB
  • iPhone 17 Pro e 17 Pro Max: 12GB (contra 8GB do 16 Pro/16 Pro Max)

Pronto, números devidamente esclarecidos! 😉

