Firefox agora permite usar Apple Intelligence para gerar resumos de páginas no iOS

O Firefox introduziu um recurso no seu aplicativo para iOS que usa a Apple Intelligence para gerar resumos de páginas na web, facilitando consultas rápidas durante a navegação.

De acordo com a Mozilla, empresa que mantém o navegador, existem três formas de ativar o recurso: chacoalhando o iPhone (gesto que foi batizado de Shake to Summarize), tocando no ícone de raio na barra de endereço ou indo até o menu “•••” e, depois, em “Summarize Page” (“Resumir Página” em tradução direta).

Caso você tenha um iPhone 15 Pro ou outro modelo mais recente, as traduções serão geradas pela suíte de recursos de inteligência artificial da Apple. Donos de modelos mais antigos (ou dos iPhones 15 e 15 Plus), porém, também podem aproveitar a novidade — nesse caso, os resumos são gerados “de forma segura” por uma IA da Mozilla baseada na nuvem.

Usuários serão recebidos com um prompt assim que se depararem pela primeira vez com uma página que pode ser resumida. É possível, no entanto, desativar a novidade a qualquer momento nas configurações do browser.

Ainda de acordo com as informações, esses resumos só funcionam em páginas com menos de 5.000 palavras e nos Estados Unidos (em inglês). A equipe do Firefox, no entanto, já se comprometeu em expandi-los para mais regiões e idiomas no futuro.