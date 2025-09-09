Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Firefox agora permite usar Apple Intelligence para gerar resumos de páginas no iOS

Bruno Cardoso
09/09/2025 • 11:00

O Firefox introduziu um recurso no seu aplicativo para iOS que usa a Apple Intelligence para gerar resumos de páginas na web, facilitando consultas rápidas durante a navegação.

Publicidade

De acordo com a Mozilla, empresa que mantém o navegador, existem três formas de ativar o recurso: chacoalhando o iPhone (gesto que foi batizado de Shake to Summarize), tocando no ícone de raio na barra de endereço ou indo até o menu “•••” e, depois, em “Summarize Page” (“Resumir Página” em tradução direta).

Caso você tenha um iPhone 15 Pro ou outro modelo mais recente, as traduções serão geradas pela suíte de recursos de inteligência artificial da Apple. Donos de modelos mais antigos (ou dos iPhones 15 e 15 Plus), porém, também podem aproveitar a novidade — nesse caso, os resumos são gerados “de forma segura” por uma IA da Mozilla baseada na nuvem.

Usuários serão recebidos com um prompt assim que se depararem pela primeira vez com uma página que pode ser resumida. É possível, no entanto, desativar a novidade a qualquer momento nas configurações do browser.

Resumos com a Apple Intelligence no Firefox para iOS

Ainda de acordo com as informações, esses resumos só funcionam em páginas com menos de 5.000 palavras e nos Estados Unidos (em inglês). A equipe do Firefox, no entanto, já se comprometeu em expandi-los para mais regiões e idiomas no futuro.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

Leaker aposta que “iPhone Air” não terá “17” em seu nome
Próx. Post

Oferta: iPhone 15 (128GB) com 36% de desconto!
Posts relacionados