iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26 chegarão em 15/9

A Apple revelou hoje, junto ao anúncio dos novos iPhones e Apple Watches, que seus novos sistemas operacionais serão oficialmente disponibilizados no dia 15 de setembro, segunda-feira da semana que vem.

Isso inclui, é claro, o iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26 — bem como o Software do HomePod 26.

Nós já detalhamos quais são os dispositivos que suportarão o iOS/iPadOS 26, bem como o macOS 26, o watchOS 26 e o tvOS 26, então donos de aparelhos compatíveis já podem se preparar para receber os novos sistemas.

Ansiosos? 📱

