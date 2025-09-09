iPhone 17 tem tela ProMotion de 6,3″, chip A19 e Ceramic Shield 2

A Apple anunciou há pouco o iPhone 17 — que, como vinha sendo especulado, traz algumas novidades em relação ao seu antecessor, começando talvez pelo fato de que agora não há mais uma variante Plus desse modelo.

Disponíveis nas cores branca, preta, sálvia, lavanda e azul-névoa, o novo aparelho mantém o design do iPhone 16. Na parte traseira, o módulo que abriga as câmeras possui a disposição vertical para as duas câmeras; já na lateral temos o botão de Ação e o Controle da Câmera (Camera Control), o qual permite realizar diversos ajustes durante a captura de imagens e vídeos.

Em matéria de display, há boas novidades: o iPhone 17 conta com uma tela Super Retina XDR de 6,3 polegadas (ante 6,1″ do modelo anterior) com tecnologia ProMotion (taxas de atualização adaptativas de até 120Hz). Ela também é capaz de chegar a um pico de brilho de 3.000 nits.

O modelo também vem com Ceramic Shield 2, que oferece uma resistência 3x maior a arranhões. A tela também conta com um acabamento antirreflexo de 7 camadas, tornando mais fácil usar o aparelhos em ambientes abertos, por exemplo.

Já em termos de câmeras, o iPhone 17 mantém o sistema duplo de lentes (agora chamada Dual Fusion) formado por uma lente grande-angular de 48 megapixels que também serve com uma lente telefoto (zoom óptico de até 2x), exceto que agora ele tem um sensor ultra-angular de também 48MP com autofoco e suporte a fotos/vídeos macro. A câmera frontal Center Stage agora possui 18MP, ante 12MP no modelo anterior.

Também como esperado, o iPhone 17 conta com um chip A19. Fabricado num processo de 3 nanômetros de segunda geração, o A19 conta com uma CPU de 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência) e GPU de 5 núcleos.

A bateria aguenta 8 horas a mais de reprodução de vídeo que a do iPhone 16 — número alcançável com apenas 10 minutos na tomada —, para um total de 30 horas. A Apple também promete 50% de bateria com apenas 12 minutos de carregamento.

A Apple também introduziu o N1, seu mais novo chip de Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread. Com ele, a empresa promete mais performance e uma maior confiabilidade em recursos como o AirDrop. E, por falar nisso, no Bahrain, no Canadá, em Guam, no Japão, no Kuwait, no México, em Omã, no Catar, na Arábia Saudita, nos Emirados Arábes Unidos, nos Estados Unidos e nas Ilhas Virgens Americanas, o iPhones 17 contará com uma versão apenas com eSIM.

Por fim, também foram anunciados novos acessórios, como cases de silicone, uma nova case transparente e o novo crossbody strap, também disponível para o iPhone Air.

Disponibilidade e preço

O iPhone 17 estará disponível com preços que partem de US$800 nos Estados Unidos, começando agora com um armazenamento de 256GB. No Brasil, ele sai a partir de R$8.000 e, em Portugal, 990€.

A pré-venda se iniciará, nos EUA e em Portugal e em outros países na próxima sexta-feira (12/9). Eles estarão disponíveis no dia 19 de setembro (sexta da semana que vem).

Este post está em desenvolvimento. Atualize a página em instantes para mais…

