iPhones 17 ainda terão bandeja para SIM no Brasil; iPhone Air funcionará com eSIM na China

Conforme especulado e confirmado durante a apresentação do iPhone Air, o novo modelo ultrafino da Apple não possui uma entrada/bandeja para SIM — diferentemente dos demais aparelhos, como o iPhone 17 e os iPhones 17 Pro/17 Pro Max, os quais ainda oferecem essa opção em alguns países.

Publicidade

A Apple, vale lembrar, vem eliminando gradualmente a bandeja física do cartão desde os iPhones 14, sendo que os modelos mais recentes contam somente com a tecnologia eSIM em ainda mais países. Confira a lista completa:

Arábia Saudita

Bahrein

Canadá

Catar

Emirados Árabes Unidos

Estados Unidos

Guam

Ilhas Virgens Americanas

Japão

Kuwait

México

Omã

Na China, vale notar, os iPhones sempre tiveram uma bandeja para SIM até agora — e este ainda é o caso dos iPhones 17/17 Pro/17 Pro Max. Com relação ao iPhone Air, a Apple conseguiu trabalhar com a operadora China Unicom para disponibilizar o eSIM no mercado chinês pela primeira vez.

A China possui um requisito que vincula o ID do usuário ao seu celular, algo que é mais difícil de fazer com um eSIM do que com um SIM físico. Os clientes da China Unicom que comprarem um iPhone Air precisarão visitar uma loja da China Unicom para verificar seus IDs com a equipe da loja e ativar o dispositivo.

Publicidade

Além disso, a Apple possui um documento de suporte sobre o iPhone Air na China o qual afirma que apenas o modelo A3518 do iPhone Air poderá ser ativado via eSIM no país. Todos os outros modelos de iPhone Air, incluindo aqueles adquiridos fora do território chinês, não poderão instalar o eSIM de uma operadora da China continental.

Antena para 5G mmWave

Em uma nota relacionada, os iPhones 17 Pro/17 Pro Max revertem uma decisão de design eliminada na linha iPhone 16: o recorte da antena para 5G mmWave no chassi. Desde o iPhone 12, a Apple incluiu suporte para 5G mmWave nos modelos lançados nos EUA, com exceção do iPhone 16e e, agora, do iPhone Air.

Até o iPhone 15, porém, havia um recorte de vidro na lateral direita do aparelho para essa antena, já que ela não atravessa metais. Com o iPhone 16, esse exato local passou a ser usado como o Controle da Câmera (Camera Control), de modo que a Apple moveu a antena 5G mmWave nesses aparelhos para o vidro traseiro.

Publicidade

Com os iPhones 17, ela voltou a colocar esse recorte no chassi dos aparelhos, desta vez na parte superior dos dispositivos.

The mmWave antenna cutout has moved to the top of iPhone 17 Pro! pic.twitter.com/hy2CW8VlIy — Stetson Doggett (@stetsondoggett) September 9, 2025 O recorte da antena mmWave foi movido para a parte superior do iPhone 17 Pro!

De acordo com pessoas que já tiveram contato com os novos aparelhos, o recorte parece bastante sutil e, dependendo da iluminação, é visto com mais ou menos intensidade.

via MacRumors [1, 2], 9to5Mac