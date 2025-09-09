iPhones 17 custarão a partir de R$8 mil; iPhones 16 caem de preço

Com o fim do evento especial “Queixos vão cair” (“Awe dropping”), a Apple Brasil aproveitou para fazer alguns ajustes nos preços de diversos produtos comercializados na sua loja oficial — algo que se repete praticamente todos os anos.
Com a chegada da linha iPhone 17 (composta pelos 17, Air, 17 Pro e 17 Pro Max), os preços de certos modelos antigos do smartphone diminuíram levemente, enquanto que outros produtos e acessórios tiveram um aumento expressivo. 💸
Nos parágrafos adiante, confira o antes e depois das mudanças:
iPhones
iPhone 16 e 16 Plus
|Modelo
|Preço antigo
|Preço novo
|Variação
|iPhone 16 de 128GB
|R$7.799
|R$6.799
|-12,8%
|iPhone 16 de 256GB
|R$8.599
|descontinuado
|—
|iPhone 16 de 512GB
|R$10.099
|descontinuado
|—
|iPhone 16 Plus de 128GB
|R$9.499
|R$8.499
|-10%
|iPhone 16 Plus de 256GB
|R$10.299
|R$9.299
|-9,7%
|iPhone 16 Plus de 512GB
|R$11.799
|descontinuado
|—
iPhone 17 vs. 16
|Modelo
|Preço
|Modelo
|Preço
|Variação
|16 de 128GB
|R$7.799
|—
|—
|—
|16 de 256GB
|R$8.599
|17 de 128GB
|R$7.999
|-6,9%
|16 de 512GB
|R$9.599
|17 de 512GB
|R$9.499
|-1%
iPhone Air vs. 16 Plus
Ainda que sejam smartphones com propostas bem diferentes, vale a comparação entre esses modelos intermediários da linha.
|Modelo
|Preço
|Modelo
|Preço
|Variação
|16 Plus de 128GB
|R$9.499
|—
|—
|—
|16 Plus de 128GB
|R$10.299
|Air de 256GB
|R$10.499
|+1,6%
|16 Plus de 512GB
|R$11.799
|Air de 256GB
|R$11.999
|+1,6%
|—
|—
|Air de 1TB
|R$13.499
iPhone 17 Pro/17 Pro Max vs. 16 Pro/16 Pro Max
|Modelo
|Preço
|Modelo
|Preço
|Variação
|16 Pro de 128GB
|R$10.499
|—
|—
|+1,3%
|16 Pro de 256GB
|R$11.299
|17 Pro de 256GB
|R$11.499
|+1,7%
|16 Pro de 512GB
|R$12.799
|17 Pro de 512GB
|R$12.999
|+1,5%
|16 Pro de 1TB
|R$14.299
|17 Pro de 1TB
|R$14.499
|+1,5%
|16 Pro Max de 256GB
|R$12.499
|17 Pro Max de 256GB
|R$12.499
|—
|16 Pro Max de 512GB
|R$13.999
|17 Pro Max de 512GB
|R$13.999
|—
|16 Pro Max de 1TB
|R$15.499
|17 Pro Max de 1TB
|R$15.499
|—
|—
|—
|17 Pro Max de 2TB
|R$18.499
|—
AirPods
Com a chegada dos AirPods Pro 3, a Apple resolveu mexer nos preços deles.
AirPods Pro 3 vs. Pro 2
|Modelo
|Preço
|Modelo
|Preço
|Variação
|AirPods Pro 2
|R$2.599
|AirPods Pro 3
|R$2.699
|+3,8%
Vendo pelo lado positivo, a Apple segue oferecendo um desconto de 10% para quem pagar os produtos à vista. E, é claro, o MM Ofertas estará de olho nas promoções envolvendo os novos modelos de iPhones, AirPods e Apple Watches. 😉
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.