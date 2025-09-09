iPhones 17 custarão a partir de R$8 mil; iPhones 16 caem de preço

Com o fim do evento especial “Queixos vão cair” (“Awe dropping”), a Apple Brasil aproveitou para fazer alguns ajustes nos preços de diversos produtos comercializados na sua loja oficial — algo que se repete praticamente todos os anos.

Publicidade

Com a chegada da linha iPhone 17 (composta pelos 17, Air, 17 Pro e 17 Pro Max), os preços de certos modelos antigos do smartphone diminuíram levemente, enquanto que outros produtos e acessórios tiveram um aumento expressivo. 💸

Nos parágrafos adiante, confira o antes e depois das mudanças:

iPhones

iPhone 16 e 16 Plus

Modelo Preço antigo Preço novo Variação iPhone 16 de 128GB R$7.799 R$6.799 -12,8% iPhone 16 de 256GB R$8.599 descontinuado — iPhone 16 de 512GB R$10.099 descontinuado — iPhone 16 Plus de 128GB R$9.499 R$8.499 -10% iPhone 16 Plus de 256GB R$10.299 R$9.299 -9,7% iPhone 16 Plus de 512GB R$11.799 descontinuado —

iPhone 17 vs. 16

iPhone Air vs. 16 Plus

Ainda que sejam smartphones com propostas bem diferentes, vale a comparação entre esses modelos intermediários da linha.

iPhone 17 Pro/17 Pro Max vs. 16 Pro/16 Pro Max

Modelo Preço Modelo Preço Variação 16 Pro de 128GB R$10.499 — — +1,3% 16 Pro de 256GB R$11.299 17 Pro de 256GB R$11.499 +1,7% 16 Pro de 512GB R$12.799 17 Pro de 512GB R$12.999 +1,5% 16 Pro de 1TB R$14.299 17 Pro de 1TB R$14.499 +1,5% 16 Pro Max de 256GB R$12.499 17 Pro Max de 256GB R$12.499 — 16 Pro Max de 512GB R$13.999 17 Pro Max de 512GB R$13.999 — 16 Pro Max de 1TB R$15.499 17 Pro Max de 1TB R$15.499 — — — 17 Pro Max de 2TB R$18.499 —

AirPods

Com a chegada dos AirPods Pro 3, a Apple resolveu mexer nos preços deles.

AirPods Pro 3 vs. Pro 2

Modelo Preço Modelo Preço Variação AirPods Pro 2 R$2.599 AirPods Pro 3 R$2.699 +3,8%

Vendo pelo lado positivo, a Apple segue oferecendo um desconto de 10% para quem pagar os produtos à vista. E, é claro, o MM Ofertas estará de olho nas promoções envolvendo os novos modelos de iPhones, AirPods e Apple Watches. 😉

Proteja sua vida digital com a NordVPN, a VPN mais rápida e confiável do mercado. Navegue com segurança em redes Wi-Fi públicas, mantenha sua privacidade online e acesse conteúdos de qualquer lugar do mundo sem restrições. Assine agora a NordVPN e descubra por que milhões de usuários — incluindo nós, do MacMagazine — confiam nela para uma internet mais livre e segura. Aproveite a promoção com 73% de desconto e 3 meses grátis!

Junte-se a milhões de empresas que usam as versões premium de apps como Gmail, Agenda, Drive, Meet e muito mais com o Google Workspace. Prepare a sua organização para o futuro com ferramentas conhecidas e que incluem inteligência artificial (IA) em todos os planos, garantindo que o trabalho continue de qualquer lugar e conte com aplicativos intuitivos e completos para iPhone, iPad e outros dispositivos.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.