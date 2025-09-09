Navegue

Foto de Daniel Dan na Unsplash
Notas de R$100 (Brasil)

iPhones 17 custarão a partir de R$8 mil; iPhones 16 caem de preço

Pedro Henrique Nunes
09/09/2025 • 15:51
Leitura de 2 minuto

Com o fim do evento especial “Queixos vão cair” (“Awe dropping”), a Apple Brasil aproveitou para fazer alguns ajustes nos preços de diversos produtos comercializados na sua loja oficial — algo que se repete praticamente todos os anos.

Com a chegada da linha iPhone 17 (composta pelos 17, Air, 17 Pro e 17 Pro Max), os preços de certos modelos antigos do smartphone diminuíram levemente, enquanto que outros produtos e acessórios tiveram um aumento expressivo. 💸

Nos parágrafos adiante, confira o antes e depois das mudanças:

iPhones

iPhone 16 e 16 Plus

ModeloPreço antigoPreço novoVariação
iPhone 16 de 128GBR$7.799R$6.799-12,8%
iPhone 16 de 256GBR$8.599descontinuado
iPhone 16 de 512GBR$10.099descontinuado
iPhone 16 Plus de 128GBR$9.499R$8.499-10%
iPhone 16 Plus de 256GBR$10.299R$9.299-9,7%
iPhone 16 Plus de 512GBR$11.799descontinuado

iPhone 17 vs. 16

ModeloPreçoModeloPreçoVariação
16 de 128GBR$7.799
16 de 256GBR$8.59917 de 128GBR$7.999-6,9%
16 de 512GBR$9.59917 de 512GBR$9.499-1%

iPhone Air vs. 16 Plus

Ainda que sejam smartphones com propostas bem diferentes, vale a comparação entre esses modelos intermediários da linha.

ModeloPreçoModeloPreçoVariação
16 Plus de 128GBR$9.499
16 Plus de 128GBR$10.299Air de 256GBR$10.499+1,6%
16 Plus de 512GBR$11.799Air de 256GBR$11.999+1,6%
Air de 1TBR$13.499

iPhone 17 Pro/17 Pro Max vs. 16 Pro/16 Pro Max

ModeloPreçoModeloPreçoVariação
16 Pro de 128GBR$10.499+1,3%
16 Pro de 256GBR$11.29917 Pro de 256GBR$11.499+1,7%
16 Pro de 512GBR$12.79917 Pro de 512GBR$12.999+1,5%
16 Pro de 1TBR$14.29917 Pro de 1TBR$14.499+1,5%
16 Pro Max de 256GBR$12.49917 Pro Max de 256GBR$12.499
16 Pro Max de 512GBR$13.99917 Pro Max de 512GBR$13.999
16 Pro Max de 1TBR$15.49917 Pro Max de 1TBR$15.499
17 Pro Max de 2TBR$18.499

AirPods

Com a chegada dos AirPods Pro 3, a Apple resolveu mexer nos preços deles.

AirPods Pro 3 vs. Pro 2

ModeloPreçoModeloPreçoVariação
AirPods Pro 2R$2.599AirPods Pro 3R$2.699+3,8%

Vendo pelo lado positivo, a Apple segue oferecendo um desconto de 10% para quem pagar os produtos à vista. E, é claro, o MM Ofertas estará de olho nas promoções envolvendo os novos modelos de iPhones, AirPods e Apple Watches. 😉

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
