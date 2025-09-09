iPhones 17 Pro e 17 Pro Max são anunciados com módulo de câmera redesenhado, chip A19 Pro e mais!

A Apple acaba de anunciar, durante o evento “Awe dropping” (“Queixos vão cair”), os iPhones 17 Pro e 17 Pro Max, que chegam com algumas das mudanças de design mais significativas dos últimos anos.

Como antecipado pelos vários rumores que precederam a keynote de hoje, os novos flagships da Maçã contam com um novo módulo de câmera (que a Apple está chamando de forged plateau) que ocupa toda a extensão horizontal dos aparelhos, embora a disposição das lentes continue inalterada. O microfone traseiro, o flash True Tone e o sensor LiDAR, por sua vez, foram movidos para o canto direito do módulo.

Divulgação/Apple

Ainda falando em design, apenas dois anos após adotar o titânio como o principal material dos seus smartphones mais caros, a Apple voltou a usar o alumínio anodizado, que agora ocupa uma área maior dos dispositivos, inclusive a parte de trás. Para possibilitar a recarga com acessórios MagSafe e carregadores sem fio Qi, porém, a Maçã incluiu uma espécie de recorte em Ceramic Shield na traseira, o qual conta com o logotipo da empresa em seu centro. Essas mudanças, inclusive, permitiram a adoção de um design unibody à la MacBooks.

Algo que também chama atenção no visual dos iPhones 17 Pro e 17 Pro Max são as novas opções de cores. Assim como rumorado, há agora uma opção laranja inédita chamada Cosmic Orange, a qual lembra um pouco o cobre e é surpreendentemente viva — principalmente para um modelo Pro. Caso esse acabamento não seja a sua praia, porém, também há opções nas cores prata e Deep Blue (azul-escuro).

Na parte frontal, pouca coisa mudou. Os aparelhos continuam vindo com telas de 6,3 e 6,9 polegadas, respectivamente, as quais seguem sendo adornadas pela Ilha Dinâmica (Dynamic Island) — que continua com o mesmo tamanho de antes, diga-se — e podem alcançar 3.000 nits de brilho. O vidro frontal, porém, agora traz o novíssimo Ceramic Shield 2, que é 3x mais resistente a arranhões e também conta com uma camada antirreflexiva.

Especificações técnicas

Os iPhones 17 Pro e 17 Pro Max são empurrados pelo chip A19 Pro (6 núcleos de CPU e 6 núcleos de GPU), que conta com uma arquitetura de 3 nanômetros avançada, além virem equipados com um sistema de resfriamento que usa uma câmera de vapor para manter a temperatura do SoC sob controle em tarefas mais pesadas, como jogos. Segundo a Apple, os novos modelos são capazes de entregar desempenho sustentado até 40% mais rápido.

O conjunto de câmeras também recebeu melhorias importantes. A câmera frontal Center Stage, por exemplo, conta agora com uma lente de 18 megapixels (e não mais 12MP), o que com certeza agradará quem costuma tirar selfies com frequência e gravar vídeos curtos para as redes sociais. A câmera telefoto, que era única ainda presa em 12MP, por sua vez, agora pode capturar imagens em 48MP e alcançar um zoom óptico de até 8x e um zoom digital de 40x, graças ao seu sensor 56% maior.

Há também um novo recurso chamado Dual Capture que permite gravar vídeos com a câmera frontal e traseira ao mesmo tempo.

De acordo com a Apple, os iPhones 17 Pro e 17 Pro Max são capazes de gravar vídeos em 4K a até 120 quadros por segundo, além de suportar HDR, obviamente. Eles também são os primeiros iPhones a suportarem os formatos ProRes RAW, Log 2, bem como a técnica de sincronização de múltiplas câmeras Genlock, que pode ser trabalhada no Final Cut Camera e no Blackmagic Camera (mais softwares devem adicionar suporte em breve).

Divulgação/Apple

A Apple também introduziu o N1, seu mais novo chip de Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread. Com ele, a empresa promete mais performance e uma maior confiabilidade em recursos como o AirDrop. E, por falar nisso, no Bahrain, no Canadá, em Guam, no Japão, no Kuwait, no México, em Omã, no Catar, na Arábia Saudita, nos Emirados Arábes Unidos, nos Estados Unidos e nas Ilhas Virgens Americanas, os iPhones 17 Pro e 17 Pro Max contarão com uma versão apenas com eSIM.

Embora não tenha compartilhado números específicos, a Apple disse que o iPhone 17 Pro Max tem a melhor autonomia de bateria de todos os iPhones lançados até hoje. No caso dos modelos apenas com eSIM, ela pode chegar a até 39 horas de reprodução de vídeo com uma única carga.

Para substituir as malfadadas cases FineWoven, a Apple introduziu as cases premium TechWoven, disponíveis em uma variedade de cores. Há também opções transparentes, de silicone e o novo crossbody strap, também disponível para o iPhone Air.

Preço e disponibilidade

Assim como o modelo mais caro, o iPhone 17 Pro agora vem com 256GB de armazenamento na sua versão mais básica, o que fez o seu preço “base” sair de US$1.000 para US$1.100 nos Estados Unidos (R$11.500, no Brasil, e 1.350€, em Portugal).

Já o iPhone 17 Pro Max continua saindo por a partir de US$1.200 (R$12.500, no Brasil, e 1.500€, em Portugal), o que significa que ele saiu ileso dos efeitos do tarifaço promovido pelo governo dos EUA nos últimos meses.

Ambos os modelos também podem ser configurados com 512GB e 1TB de armazenamento. O iPhone 17 Pro Max, porém também conta com uma opção de 2TB.

A pré-venda dos novos aparelhos, como de costume, se iniciará nesta sexta-feira (12/9) nos EUA e em outros países selecionados, com os aparelhos chegando às lojas uma semana depois, no dia 19 de setembro.

