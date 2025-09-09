Navegue

Leaker aposta que “iPhone Air” não terá “17” em seu nome

Rafael Fischmann
09/09/2025 • 10:25

Em um daqueles supostos vazamentos de última hora, o leaker DuanRui publicou há pouco no X uma foto do que seria uma papelada de garantia do “iPhone Air”.

Sim: “iPhone Air” — e não “iPhone 17 Air”, como bastante especulado até aqui. Será mesmo que, sendo um modelo totalmente novo na linha, a Apple optará por não designar um número para ele?

Outro leaker, ShrimpApplePro, parece não só acreditar na veracidade da informação, como também observou que a papelada “confirma” que esse modelo chegará à China com suporte a eSIM — coisa que ainda não acontece por lá. Todavia, um suposto registro regulatório que surgiu ontem indica que esse modelo poderá ter versões tanto com quanto sem a bandeja para o chip físico.

Voltando à questão do nome, nas redes sociais especula-se que “iPhone Air” faz tanto sentido quanto provavelmente “iPhone Fold” fará quando for lançado no ano que vem. De fato, podemos considerar esses dois novos membros na linha; ou, quem sabe, a Apple ouse ainda mais e finalmente abandone o sufixo numérico em todos os modelos?!

E vocês, o que acham? 😉

Rafael Fischmann
