MinuteTick é um app para definir notificações intervaladas no macOS

Douglas Nascimento
09/09/2025 • 09:00

Sabe quando você tem algo importante para fazer no Mac, mas acaba se distraindo nas redes sociais ou fazendo tudo, menos o que é necessário? Então… o MinuteTick é um app que tenta minimizar esse problema.

Desenvolvido pelo brasileiro João Colombo, a abordagem do software é bem simples, mas pode ser bem eficaz. Basicamente, ele permite definir notificações em minutos e intervalos específicos para mantê-lo alerta.

É uma maneira simples de criar alertas regulares para permanecer na tarefa, fazer pausas programadas, praticar a atenção plena ou criar rapidamente temporizadores durante o dia.

Vivendo na barra de tarefas do macOS, o app permite configurar mensagens personalizadas para as notificações, bem como pode exibir uma contagem regressiva para o próximo alerta.

Outro destaque bem interessante é a possibilidade de jogar o clássico jogo da cobrinha (Snake) enquanto espera por uma reunião ou algo programado para determinado horário, evitando outras distrações.

Caso você não queira o app atuando o tempo todo, também é possível desativar automaticamente as notificações em períodos em que não deseja ser incomodado com os alertas.

O aplicativo pode ser adquirido na Mac App Store por R$13.

