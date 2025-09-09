Monitoramento de hipertensão também chegará a Apple Watches “antigos”

Quando apresentou o novo Apple Watch Series 11, a empresa destacou dois recursos muito interessantes e importantes: a capacidade de detectar casos de hipertensão e de dar uma nota para a qualidade do sono. Obviamente, a novidade também chegará ao Ultra 3, mas ficou de fora do SE 3. Porém, engana-se quem pensa que será necessário trocar de relógio para ter acesso a isso.

Sim, o monitoramento de hipertensão e a qualidade do sono serão expandidos para modelos mais antigos com a chegada do watchOS 26. A detecção de hipertensão chegará para os Apple Watches Series 9, Series 10 e Ultra 2 — como podemos observar na imagem abaixo; já as notas de qualidade do sono chegarão para todos os modelos que rodam o watchOS 26!

Apesar dessa capacidade de detecção de hipertensão, a Maçã deixou claro que ele não informará os números precisos (como a pressão sistólica e diastólica); o sistema enviará alertas que deixam o usuário cientes da situação, acelerando a busca por uma ajuda médica.

Um banho de água fria, ao menos no momento, é que isso poderá demorar para ser de fato lançado pela Apple, já que depende de processos regulatórios junto a órgãos de saúde de cada país.

A Apple afirmou que espera uma aprovação da FDA e de outros órgãos regulatórios (em 150 países e regiões) em breve. Ainda não se sabe, contudo, se o Brasil estará nesse primeiro bolo — no ano passado, com a função de aparelho auditivo dos AirPods Pro 2, isso só foi liberado muitos meses depois em nosso país.

A versão final do sistema, vale observar, será liberada em 15 de setembro, segunda-feira da semana que vem. Vamos aguardar…