Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Monitoramento de hipertensão também chegará a Apple Watches “antigos”

A qualidade do sono também será disponibilizada para Apple Watches mais velhos
Pedro Henrique Nunes
09/09/2025 • 17:50
Divulgação/Apple

Quando apresentou o novo Apple Watch Series 11, a empresa destacou dois recursos muito interessantes e importantes: a capacidade de detectar casos de hipertensão e de dar uma nota para a qualidade do sono. Obviamente, a novidade também chegará ao Ultra 3, mas ficou de fora do SE 3. Porém, engana-se quem pensa que será necessário trocar de relógio para ter acesso a isso.

Publicidade

Sim, o monitoramento de hipertensão e a qualidade do sono serão expandidos para modelos mais antigos com a chegada do watchOS 26. A detecção de hipertensão chegará para os Apple Watches Series 9, Series 10 e Ultra 2 — como podemos observar na imagem abaixo; já as notas de qualidade do sono chegarão para todos os modelos que rodam o watchOS 26!

Apesar dessa capacidade de detecção de hipertensão, a Maçã deixou claro que ele não informará os números precisos (como a pressão sistólica e diastólica); o sistema enviará alertas que deixam o usuário cientes da situação, acelerando a busca por uma ajuda médica.

Um banho de água fria, ao menos no momento, é que isso poderá demorar para ser de fato lançado pela Apple, já que depende de processos regulatórios junto a órgãos de saúde de cada país.

Publicidade

A Apple afirmou que espera uma aprovação da FDA e de outros órgãos regulatórios (em 150 países e regiões) em breve. Ainda não se sabe, contudo, se o Brasil estará nesse primeiro bolo — no ano passado, com a função de aparelho auditivo dos AirPods Pro 2, isso só foi liberado muitos meses depois em nosso país.

A versão final do sistema, vale observar, será liberada em 15 de setembro, segunda-feira da semana que vem. Vamos aguardar…

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Recurso Tradução ao Vivo também chegará aos AirPods 4 (com ANC) e Pro 2
Posts relacionados