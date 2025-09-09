Navegue

Pesquisa: Vivo tem a melhor internet móvel do Brasil, seguida pela Claro

Douglas Nascimento
09/09/2025 • 12:00
Leitura de 2 minuto

A empresa de pesquisas nPerf divulgou recentemente um relatório sobre o mercado de internet no Brasil — especialmente comparando o desempenho das três principais operadoras de telefonia móvel atuantes no país (Claro, TIM e Vivo).

Como pode ser visto na tabela abaixo, quando comparamos a internet móvel como um todo, a Vivo se deu melhor em todas as categorias testadas pela empresa, as quais incluem velocidades de download, upload, latência, navegação na web e streaming.

Com velocidade de download de 98,12Mbps — quase 10Mbps a mais que a Claro, que ficou em segundo lugar —, a Vivo alcançou um score de 74.682 na nPerf, pontuação que “reflete a qualidade geral da conexão experimentada pelo usuário”.

Praticamente empatada com a Vivo em upload, a Claro ficou na segunda colocação com 68.535 pontos. Mas a TIM não ficou muito atrás: embora em terceiro lugar, a empresa registrou média bem semelhante à da Claro, com 67.954 nPoints.

Quando o assunto é conexão 5G, a Vivo também se deu melhor no total, com 103.040 nPoints — embora a Claro (que venceu nas categorias download e upload) venha logo atrás, com 99.954 nPoints. A TIM novamente ficou em terceiro, com 94.429 nPoints.

A empresa também pesquisou dados relacionados a internet fixa, FTTH e Wi-Fi (aqui, com a Oi no lugar da TIM) e, sem muitas surpresas, a Vivo também obteve a maior pontuação média em todos os três testes.

Caso você goste do assunto ou apenas tenha interesse em ver os dados mais detalhadamente, a pesquisa completa pode ser acessada nesse PDF.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
