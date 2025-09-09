Promoções na App Store: ELOH, Codenames, Merge Voice Memos e mais!

Neste dia de grandes apresentações da Maçã, confira a nossa seleção de promoções na App Store desta terça-feira!
ELOH, criado pelo pessoal da Broken Rules, é um puzzle perfeito para relaxar e se divertir.
Trata-se de um quebra-cabeça no qual você deve escutar o groove e deixá-lo lhe guiar pelas 98 fases. Controles intuitivos, belíssimas animações e uma trilha sonora desenvolvida especialmente por SCNTFC fazem parte desse jogo.
Confira um vídeo:
Aproveite o desconto e boa diversão!
Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$100 em descontos:
Jogos
Jogo de raciocínio rápido.
Jogo de cartas.
Jogo de estratégia.
Aplicativos
Combine gravações de voz.
Sons para relaxar.
Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 📱