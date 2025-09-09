Recurso Tradução ao Vivo também chegará aos AirPods 4 (com ANC) e Pro 2

Uma das grandes novidades anunciadas hoje para os AirPods Pro 3 é o recurso Tradução ao Vivo (Live Translation), que usa a Apple Intelligence para traduzir conversas por voz em tempo real. Acontece que, de acordo com as letras miúdas do comunicado para imprensa dos novos fones, essa novidade não será exclusiva dos novos modelos.

Publicidade

De acordo com a Apple, a novidade também aterrissará, com a chegada do iOS 26, nos AirPods 4 com Cancelamento Ativo de Ruído e nos AirPods Pro 2 (tanto o modelo com Lightning quanto o com USB-C), ampliando o alcance do recurso.

Em um primeiro momento, o Tradução ao Vivo funcionará apenas com os seguintes idiomas: inglês (Estados Unidos e Reino Unido), francês (França), alemão, português (Brasil) e espanhol (Espanha). A Maçã, porém, prometeu adicionar, ainda neste ano, suporte aos idiomas italiano, japonês, coreano e chinês (simplificado) com os AirPods no app Telefone (Phone) e no FaceTime, também por meio de uma atualização.

É possível conferir a abrangência dessa novidade nessa página, que será atualizada conforme as novidades forem expandidas para mais mercados.

Publicidade

Se por acaso você estava na dúvida se fazia ou não o upgrade para os AirPods Pro 3, está aí mais um motivo para continuar os seus AirPods atuais. 😉

Comprar AirPods Pro 2 de Apple Preço à vista: R$2.339,10

Preço parcelado: R$2.599,00 em até 12x

Comprar AirPods 4 de Apple Preço à vista: a partir de R$1.349,10

Preço parcelado: a partir de R$1.499,00 em até 12x

Opções: sem ou com Cancelamento Ativo de Ruído

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.