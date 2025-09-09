Navegue

Recurso Tradução ao Vivo também chegará aos AirPods 4 (com ANC) e Pro 2

Bruno Cardoso
09/09/2025
Uma das grandes novidades anunciadas hoje para os AirPods Pro 3 é o recurso Tradução ao Vivo (Live Translation), que usa a Apple Intelligence para traduzir conversas por voz em tempo real. Acontece que, de acordo com as letras miúdas do comunicado para imprensa dos novos fones, essa novidade não será exclusiva dos novos modelos.

De acordo com a Apple, a novidade também aterrissará, com a chegada do iOS 26, nos AirPods 4 com Cancelamento Ativo de Ruído e nos AirPods Pro 2 (tanto o modelo com Lightning quanto o com USB-C), ampliando o alcance do recurso.

Em um primeiro momento, o Tradução ao Vivo funcionará apenas com os seguintes idiomas: inglês (Estados Unidos e Reino Unido), francês (França), alemão, português (Brasil) e espanhol (Espanha). A Maçã, porém, prometeu adicionar, ainda neste ano, suporte aos idiomas italiano, japonês, coreano e chinês (simplificado) com os AirPods no app Telefone (Phone) e no FaceTime, também por meio de uma atualização.

É possível conferir a abrangência dessa novidade nessa página, que será atualizada conforme as novidades forem expandidas para mais mercados.

Se por acaso você estava na dúvida se fazia ou não o upgrade para os AirPods Pro 3, está aí mais um motivo para continuar os seus AirPods atuais. 😉

Bruno Cardoso
