RØDE Wireless GO (Gen 3)

RØDE reduz os preços da sua linha de microfones sem fio em até 33%

Rafael Fischmann
09/09/2025 • 09:30
Leitura de 1 minuto

A marca australiana RØDE anunciou hoje uma redução significativa em três dos principais membros da sua linha de microfones sem fio premium — todos eles já avaliados por nós aqui no MacMagazine.

“Áudio profissional não deve ser um luxo reservado para poucos”, disse Damien Wilson, CEO 1Chief executive officer, ou diretor executivo. da RØDE. “Quando mais criadores têm acesso a ferramentas que realmente elevam seu ofício, toda a comunidade criativa se beneficia. É nossa responsabilidade quebrar barreiras orçamentárias para tornar o áudio de classe mundial acessível a todos, e essas reduções de preços são uma demonstração clara desse compromisso”.

Obviamente, parte dessa iniciativa tem a ver com a crescente concorrência no setor — principalmente de outras marcas premium, como a chinesa DJI.

Wireless Micro

Teve o seu preço reduzido de US$150 para US$100, uma queda de 33%.

YouTube video

Wireless GO (Gen 3)

Teve o seu preço reduzido de US$300 para US$200, uma queda de 33%.

YouTube video

Wireless PRO

Teve o seu preço reduzido de US$400 para US$300, uma queda de 25%.

YouTube video

A RØDE despacha todos esses produtos mundialmente, mas também conta com revendedoras parceiras em todo o globo, incluindo no Brasil e em Portugal.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Notas de rodapé

  • 1
    Chief executive officer, ou diretor executivo. da RØDE.

Rafael Fischmann
