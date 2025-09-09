RØDE reduz os preços da sua linha de microfones sem fio em até 33%

A marca australiana RØDE anunciou hoje uma redução significativa em três dos principais membros da sua linha de microfones sem fio premium — todos eles já avaliados por nós aqui no MacMagazine.

“Áudio profissional não deve ser um luxo reservado para poucos”, disse Damien Wilson, CEO “Quando mais criadores têm acesso a ferramentas que realmente elevam seu ofício, toda a comunidade criativa se beneficia. É nossa responsabilidade quebrar barreiras orçamentárias para tornar o áudio de classe mundial acessível a todos, e essas reduções de preços são uma demonstração clara desse compromisso”.

Obviamente, parte dessa iniciativa tem a ver com a crescente concorrência no setor — principalmente de outras marcas premium, como a chinesa DJI.

Teve o seu preço reduzido de US$150 para US$100, uma queda de 33%.

Teve o seu preço reduzido de US$300 para US$200, uma queda de 33%.

Teve o seu preço reduzido de US$400 para US$300, uma queda de 25%.

A RØDE despacha todos esses produtos mundialmente, mas também conta com revendedoras parceiras em todo o globo, incluindo no Brasil e em Portugal.

