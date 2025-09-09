TechWoven, alça transversal, carregador, cases, pulseiras… confira os novos acessórios da Apple!

Sempre que lança uma nova leva de aparelhos, a Apple também atualiza a sua linha de acessórios. Dessa vez, ela lançou novidades que já estavam sendo previstos por leakers como também algumas surpresas. A empresa também atualizou cases e pulseiras com um festival de novas cores, para todos os gostos!

Vamos conferir o que a Apple preparou de novo para essa leva de updates?

Novo tecido TechWoven

Como esperado, a Apple lançou hoje um novo tecido, o TechWoven. Ele é feito com um trançado técnico exclusivo, 100% de poliéster, contendo fios de várias cores entrelaçados em um tear Jacquard — o que cria uma textura tátil “com rica profundidade de cor”, segundo a empresa.

Apesar disso, a Maçã ainda não matou o problemático tecido FineWoven (veremos adiante), mas continua limitando-o a acessórios menores e não tão expressivos.

Novas capas com pontos de conexão

Como sempre, a Apple também atualizou as suas cases para que elas correspondam aos novos aparelhos. Dessa vez, todas elas contam com uma novidade: a presença de dois pontos de conexão (melhor dizendo, dois furos) os quais permitem prender o iPhone com segurança a uma alça de transporte.

A Apple também lançou o especulado Bumper para o iPhone Air, bem como a case transparente com um aspecto diferenciado (e fosco) para os iPhones 17 Pro e 17 Pro Max.

Foram lançadas as seguintes capas, com as seguintes opções de cores:

Capa de silicone com MagSage

Elas são vendidas por R$560.

Capa transparente com MagSafe

As três opções são vendidas por R$570.

Capa de tecido TechWoven com MagSafe

Lançadas exclusivamente para os iPhone 17 Pro e 17 Pro Max nas cores azul, roxo, siena, verde e preto.

Elas podem ser compradas por R$720.

Capa com MagSafe

Translúcida e ultrafina (sua parte traseira tem apenas 0,9mm), essa capa foi lançada apenas para o iPhone Air nas cores fosco e sombra. Ela sai por R$570.

Bumper para iPhone Air

Lançado nas cores azul-claro, canela, cinza-claro e preto, o outro acessório exclusivo para o modelo ultrafino sai por R$450.

Novas capas da Beats

A subsidiária da Maçã também não ficou de fora e lançou cases para os novos aparelhos da Maçã:

Capa reforçada da Beats com MagSafe e Controle da Câmera

Lançada nas cores laranja-serra, azul-montanha, cinza alpino e preto-everest para o iPhone 17, o iPhone 17 Pro e o iPhone 17 Pro Max

Elas são comercializadas por R$850!

Capa da Beats com MagSafe e Controle da Câmera

Lançada nas cores calcário cítrico, quartzo-rosa, azul-cascalho e cinza granito para o iPhone 17, o iPhone 17 Pro, o iPhone 17 Pro Max e o iPhone Air.

Essa case pode ser adquirida por R$400.

Capa com Suporte da Beats com MagSafe e Controle da Câmera

Lançada também nas cores calcário cítrico, quartzo-rosa, azul-cascalho e cinza-granito para o iPhone 17, o iPhone 17 Pro e o iPhone 17 Pro Max.

Essas capas custam R$720.

Alça transversal

Para combinar com os pontos de conexão presentes nas capas originais da Apple, a empresa também lançou uma alça transversal, a qual permite aos usuários conectá-las e ajustá-las com facilidade ao iPhone graças a ímãs flexíveis embutidos com mecanismos deslizantes de aço inoxidável.

Disponíveis nas cores amarelo neón, azul-claro, azul, roxo, siena, laranja, canela, verde, cinza-claro e preto, elas são feitas com fios de PET 100% reciclados e custam nada menos que R$720 por aqui.

Carregador de parede dinâmico

Saindo por US$40, o 40W Dynamic Power Adapter with 60W Max (ainda não disponível no Brasil) foi projetado para “fornecer dinamicamente até 60W de saída, proporcionando um poderoso aumento nas velocidades de carregamento”.

De acordo com a Maçã, esse carregador dá aos usuários os mesmos benefícios que carregadores com potências mais elevadas em um formato compacto o qual cabe no seu bolso. Ele é capaz de recarregar 50% da bateria dos iPhones 17 em apenas 20 minutos ou do iPhone Air em 30 minutos.

Acessórios MagSafe

A linha de acessórios e produtos magnéticos da Apple foi também atualizada, começando com a Carteira de tecido FineWoven com MagSafe para iPhone, a qual está disponível para compra por R$720 nas cores laranja-raposa, roxo meia-noite, marinho, musgo e preto.

Outra novidade é a mais nova versão da Bateria MagSafe, que já pode ser adquirida por R$1.200. A má notícia: ela está disponível apenas para o iPhone Air e oferece até 65% de carga adicional para o aparelho, aumentando a sua bateria (que provavelmente é a mais modesta, dada a sua espessura) em relação aos demais modelos.

A Apple também voltou a atualizar o Carregador MagSafe tradicional. Compatível com os padrões de recarga Qi2.2 e Qi e permitindo recargas de até 25W em aparelhos compatíveis, ele continua sendo comercializado versões de 1m (R$480) e 2m (R$600).

Pulseiras para o Apple Watch

A Apple também lançou um caminhão de novas cores para os diversos tipos de pulseiras que ela comercializa para o Apple Watch:

Pulseira esportiva

Nas cores azul-âncora e roxo-névoa, por R$550.

Pulseira loop Alpina

Nas cores azul-clara, terracota, preta, por R$1.150.

Pulseira loop Trail

Nas cores azul/azul-brilhante, verde/neón e preta/carvão, por 1.150.

Pulseira Oceano

Nas cores azul-âncora e verde-neón, por R$1.150.

Também há extensões para a pulseira Oceano nas mesmas cores supracitadas, por R$550.

Pulseira loop esportiva

Nas cores amarelo neón, floresta, roxo-névoa, azul-âncora, cinza-escura, por R$550.

Pulseira loop esportiva Nike

Nas opções Alpenglow Pink, Volt Splash, Veiled Grey, Blue Ribbon e meia-noite, por R$550.

Pulseira esportiva Nike

Nas opções Alpenglow Pink, Volt Splash, Veiled Grey, Blue Ribbon e meia-noite, por R$550.

Pulseira loop solo

Nas cores amarelo neón, cinza-esverdeada, azul-âncora, blush-clara e preta, por R$550.

Pulseira loop solo trançada

Nas cores amarelo neón, cúrcuma, cinza-esverdeada, azul-âncora e meia-noite, por R$1.150.

Pulseira FineWoven de elos magnéticos

Nas cores caramelo, cinza-sálvia e marinho, por R$1.150.

Pulseira FineWoven com fecho moderno

Nas cores caramelo, cinza-sálvia e marinho, por R$1.550.

Novidades nas pulseiras Hermès

Foram lançadas também novas linhas de pulseiras da linha Hermès para o Apple Watch — as quais, vale destacar, continuam indisponíveis no Brasil.

Hermès Scub’H Diving ( US$350 ): Blanc, Gris Titane e Noir

): Blanc, Gris Titane e Noir Hermès Satiné Grand H Fin ( US$1.100 )

) Hermès Bleu Nuit Faubourg Party (US$450)

Algumas linhas já disponíveis também foram atualizadas com novas cores:

Hermès En Mer ( US$450 ): Orange, Gris Titane e Bleu Nuit

): Orange, Gris Titane e Bleu Nuit Hermès Twill Jump Attelage Single Tour ( US$350 ): Navy/Noir e Meyer/Rouge

): Navy/Noir e Meyer/Rouge Hermès Kilim Single Tour (US$350): Bordeaux e Bleu Pastel.

A coleção de couro, indisponível no site da Apple, também ganhou novas cores:

Verte Mangrove, Single Tour ou Attelage ( US$420 )

) Attelage Animaux Bandana, Single Tour ( US$540 ): Blanc

): Blanc Attelage Animaux Bandana, Double Tour ( US$680 ): Blanc, Vert Moyen, Bleu du Nord

): Blanc, Vert Moyen, Bleu du Nord Sun Single Tour Attelage ( US$420 )

) Rouge Radieux, Single Tour ou Double Tour (US$420 ou US$580)

Chaveiro de tecido FineWoven para AirTag

Os rastreadores inteligentes da Apple também não ficaram de fora da novidade e ganharam chaveiros FoneWoven. Nas cores laranja-raposa, roxo meia-noite, marinho, musgo e preto, ele sai por R$426.

Pontas para os AirPods Pro 3

Com o lançamento dos novíssimos AirPods Pro 3, a Apple também está comercializando pontas de substituição para os fones de ouvido (agora feito com uma espuma maleável), as quais agora contam com cinco diferentes tamanhos.

É possível tanto comprar essa opção com cinco pares de tamanhos diferentes (por R$180) ou dois conjuntos do mesmo tamanho (por R$120).