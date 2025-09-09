Navegue

TechWoven, alça transversal, carregador, cases, pulseiras… confira os novos acessórios da Apple!

Douglas Nascimento
09/09/2025 • 21:56
Sempre que lança uma nova leva de aparelhos, a Apple também atualiza a sua linha de acessórios. Dessa vez, ela lançou novidades que já estavam sendo previstos por leakers como também algumas surpresas. A empresa também atualizou cases e pulseiras com um festival de novas cores, para todos os gostos!

Vamos conferir o que a Apple preparou de novo para essa leva de updates?

Novo tecido TechWoven

Como esperado, a Apple lançou hoje um novo tecido, o TechWoven. Ele é feito com um trançado técnico exclusivo, 100% de poliéster, contendo fios de várias cores entrelaçados em um tear Jacquard — o que cria uma textura tátil “com rica profundidade de cor”, segundo a empresa.

Apesar disso, a Maçã ainda não matou o problemático tecido FineWoven (veremos adiante), mas continua limitando-o a acessórios menores e não tão expressivos.

Novas capas com pontos de conexão

Como sempre, a Apple também atualizou as suas cases para que elas correspondam aos novos aparelhos. Dessa vez, todas elas contam com uma novidade: a presença de dois pontos de conexão (melhor dizendo, dois furos) os quais permitem prender o iPhone com segurança a uma alça de transporte.

A Apple também lançou o especulado Bumper para o iPhone Air, bem como a case transparente com um aspecto diferenciado (e fosco) para os iPhones 17 Pro e 17 Pro Max.

Foram lançadas as seguintes capas, com as seguintes opções de cores:

Capa de silicone com MagSage

Capa de silicone com MagSafe
Capa de silicone com MagSafe
Capa de silicone com MagSafe

Elas são vendidas por R$560.

Capa transparente com MagSafe

Capa transparente com MagSafe
Capa transparente com MagSafe
Capa transparente com MagSafe

As três opções são vendidas por R$570.

Capa de tecido TechWoven com MagSafe

Lançadas exclusivamente para os iPhone 17 Pro e 17 Pro Max nas cores azul, roxo, siena, verde e preto.

Capa de tecido TechWoven com MagSafe
Capa de tecido TechWoven com MagSafe
Capa de tecido TechWoven com MagSafe

Elas podem ser compradas por R$720.

Capa com MagSafe

Translúcida e ultrafina (sua parte traseira tem apenas 0,9mm), essa capa foi lançada apenas para o iPhone Air nas cores fosco e sombra. Ela sai por R$570.

Capa com MagSafe para iPhone Air
Capa com MagSafe para iPhone Air
Capa com MagSafe para iPhone Air

Bumper para iPhone Air

Lançado nas cores azul-claro, canela, cinza-claro e preto, o outro acessório exclusivo para o modelo ultrafino sai por R$450.

Bumper para iPhone Air
Bumper para iPhone Air
Bumper para iPhone Air

Novas capas da Beats

A subsidiária da Maçã também não ficou de fora e lançou cases para os novos aparelhos da Maçã:

Capa reforçada da Beats com MagSafe e Controle da Câmera

Lançada nas cores laranja-serra, azul-montanha, cinza alpino e preto-everest para o iPhone 17, o iPhone 17 Pro e o iPhone 17 Pro Max

Capa reforçada da Beats com MagSafe e Controle da Câmera
Capa reforçada da Beats com MagSafe e Controle da Câmera
Capa reforçada da Beats com MagSafe e Controle da Câmera

Elas são comercializadas por R$850!

Capa da Beats com MagSafe e Controle da Câmera

Lançada nas cores calcário cítrico, quartzo-rosa, azul-cascalho e cinza granito para o iPhone 17, o iPhone 17 Pro, o iPhone 17 Pro Max e o iPhone Air.

Capa da Beats com MagSafe e Controle da Câmera
Capa da Beats com MagSafe e Controle da Câmera
Capa da Beats com MagSafe e Controle da Câmera

Essa case pode ser adquirida por R$400.

Capa com Suporte da Beats com MagSafe e Controle da Câmera

Lançada também nas cores calcário cítrico, quartzo-rosa, azul-cascalho e cinza-granito para o iPhone 17, o iPhone 17 Pro e o iPhone 17 Pro Max.

Capa com Suporte da Beats com MagSafe e Controle da Câmera
Capa com Suporte da Beats com MagSafe e Controle da Câmera
Capa com Suporte da Beats com MagSafe e Controle da Câmera

Essas capas custam R$720.

Alça transversal

Para combinar com os pontos de conexão presentes nas capas originais da Apple, a empresa também lançou uma alça transversal, a qual permite aos usuários conectá-las e ajustá-las com facilidade ao iPhone graças a ímãs flexíveis embutidos com mecanismos deslizantes de aço inoxidável.

Alça transversal
Alça transversal

Disponíveis nas cores amarelo neón, azul-claro, azul, roxo, siena, laranja, canela, verde, cinza-claro e preto, elas são feitas com fios de PET 100% reciclados e custam nada menos que R$720 por aqui.

Carregador de parede dinâmico

Saindo por US$40, o 40W Dynamic Power Adapter with 60W Max (ainda não disponível no Brasil) foi projetado para “fornecer dinamicamente até 60W de saída, proporcionando um poderoso aumento nas velocidades de carregamento”.

40W Dynamic Power Adapter with 60W Max
40W Dynamic Power Adapter with 60W Max
40W Dynamic Power Adapter with 60W Max

De acordo com a Maçã, esse carregador dá aos usuários os mesmos benefícios que carregadores com potências mais elevadas em um formato compacto o qual cabe no seu bolso. Ele é capaz de recarregar 50% da bateria dos iPhones 17 em apenas 20 minutos ou do iPhone Air em 30 minutos.

Acessórios MagSafe

A linha de acessórios e produtos magnéticos da Apple foi também atualizada, começando com a Carteira de tecido FineWoven com MagSafe para iPhone, a qual está disponível para compra por R$720 nas cores laranja-raposa, roxo meia-noite, marinho, musgo e preto.

Carteira de tecido FineWoven com MagSafe
Carteira de tecido FineWoven com MagSafe
Carteira de tecido FineWoven com MagSafe

Outra novidade é a mais nova versão da Bateria MagSafe, que já pode ser adquirida por R$1.200. A má notícia: ela está disponível apenas para o iPhone Air e oferece até 65% de carga adicional para o aparelho, aumentando a sua bateria (que provavelmente é a mais modesta, dada a sua espessura) em relação aos demais modelos.

Bateria MagSafe para iPhone Air
Bateria MagSafe para iPhone Air
Bateria MagSafe para iPhone Air

A Apple também voltou a atualizar o Carregador MagSafe tradicional. Compatível com os padrões de recarga Qi2.2 e Qi e permitindo recargas de até 25W em aparelhos compatíveis, ele continua sendo comercializado versões de 1m (R$480) e 2m (R$600).

Carregador MagSafe
Carregador MagSafe
Carregador MagSafe

Pulseiras para o Apple Watch

A Apple também lançou um caminhão de novas cores para os diversos tipos de pulseiras que ela comercializa para o Apple Watch:

Pulseira esportiva

Nas cores azul-âncora e roxo-névoa, por R$550.

Pulseira esportiva
Pulseira esportiva
Pulseira esportiva

Pulseira loop Alpina

Nas cores azul-clara, terracota, preta, por R$1.150.

lopp Alpina
lopp Alpina
lopp Alpina

Pulseira loop Trail

Nas cores azul/azul-brilhante, verde/neón e preta/carvão, por 1.150.

loop Trail
loop Trail
loop Trail

Pulseira Oceano

Nas cores azul-âncora e verde-neón, por R$1.150.

Oceano
Oceano
Oceano

Também há extensões para a pulseira Oceano nas mesmas cores supracitadas, por R$550.

Pulseira loop esportiva

Nas cores amarelo neón, floresta, roxo-névoa, azul-âncora, cinza-escura, por R$550.

loop esportiva
loop esportiva
loop esportiva

Pulseira loop esportiva Nike

Nas opções Alpenglow Pink, Volt Splash, Veiled Grey, Blue Ribbon e meia-noite, por R$550.

loop esportiva Nike
loop esportiva Nike
loop esportiva Nike

Pulseira esportiva Nike

Nas opções Alpenglow Pink, Volt Splash, Veiled Grey, Blue Ribbon e meia-noite, por R$550.

esportiva Nike
esportiva Nike
esportiva Nike

Pulseira loop solo

Nas cores amarelo neón, cinza-esverdeada, azul-âncora, blush-clara e preta, por R$550.

loop solo
loop solo
loop solo

Pulseira loop solo trançada

Nas cores amarelo neón, cúrcuma, cinza-esverdeada, azul-âncora e meia-noite, por R$1.150.

loop solo trançada
loop solo trançada
loop solo trançada

Pulseira FineWoven de elos magnéticos

Nas cores caramelo, cinza-sálvia e marinho, por R$1.150.

FineWoven de elos magnéticos
FineWoven de elos magnéticos
FineWoven de elos magnéticos

Pulseira FineWoven com fecho moderno

Nas cores caramelo, cinza-sálvia e marinho, por R$1.550.

FineWoven com fecho moderno
FineWoven com fecho moderno
FineWoven com fecho moderno

Novidades nas pulseiras Hermès

Foram lançadas também novas linhas de pulseiras da linha Hermès para o Apple Watch — as quais, vale destacar, continuam indisponíveis no Brasil.

  • Hermès Scub’H Diving (US$350): Blanc, Gris Titane e Noir
  • Hermès Satiné Grand H Fin (US$1.100)
  • Hermès Bleu Nuit Faubourg Party (US$450)
Hermès
Hermès
Hermès

Algumas linhas já disponíveis também foram atualizadas com novas cores:

  • Hermès En Mer (US$450): Orange, Gris Titane e Bleu Nuit
  • Hermès Twill Jump Attelage Single Tour (US$350): Navy/Noir e Meyer/Rouge
  • Hermès Kilim Single Tour (US$350): Bordeaux e Bleu Pastel.
Hermès
Hermès
Hermès

A coleção de couro, indisponível no site da Apple, também ganhou novas cores:

  • Verte Mangrove, Single Tour ou Attelage (US$420)
  • Attelage Animaux Bandana, Single Tour (US$540): Blanc
  • Attelage Animaux Bandana, Double Tour (US$680): Blanc, Vert Moyen, Bleu du Nord
  • Sun Single Tour Attelage (US$420)
  • Rouge Radieux, Single Tour ou Double Tour (US$420 ou US$580)

Chaveiro de tecido FineWoven para AirTag

Os rastreadores inteligentes da Apple também não ficaram de fora da novidade e ganharam chaveiros FoneWoven. Nas cores laranja-raposa, roxo meia-noite, marinho, musgo e preto, ele sai por R$426.

Chaveiro FineWoven
Chaveiro FineWoven
Chaveiro FineWoven

Pontas para os AirPods Pro 3

Com o lançamento dos novíssimos AirPods Pro 3, a Apple também está comercializando pontas de substituição para os fones de ouvido (agora feito com uma espuma maleável), as quais agora contam com cinco diferentes tamanhos.

É possível tanto comprar essa opção com cinco pares de tamanhos diferentes (por R$180) ou dois conjuntos do mesmo tamanho (por R$120).

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
