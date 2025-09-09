Navegue

Divulgação/Apple

Ultrafino, iPhone Air é lançado com chip A19 Pro, modem C1X e tela ProMotion

Luiz Gustavo Ribeiro
09/09/2025 • 15:36
Leitura de 3 minuto

Após meses de especulações, o mais novo modelo da linha de smartphones da Apple foi oficialmente anunciado hoje. Falo, um pouco diferente do que muitos esperavam, do iPhone Air (sem a numeração dos demais modelos), cujo principal chamariz é o seu design ultrafino.

Com exatos 5,6mm, esse é o iPhone mais fino já lançado pela Maçã — embora não seja tão fino quanto o iPad Pro de 12,9 polegadas, que possui 5,1mm de espessura.

Divulgação/Apple

O iPhone Air possui um display Super Retina XDR de 6,5″ com Ilha Dinâmica (Dynamic Island) e, para a surpresa de muitos, taxas de atualização adaptativas de até 120Hz (tecnologia ProMotion) — o que significa que esse recurso não mais é exclusivo dos modelos Pro, já que o 17 também conta com tal tecnologia. O display também capaz de chegar a um pico de brilho de 3.000 nits, bem como atingir apenas 1 nit fora de uso.

O iPhone Air também apresenta um vidro frontal Ceramic Shield 2, mais resistente do que o vidro/vitrocerâmica em qualquer outro de smartphone, com um novo revestimento desenvolvido pela Apple, oferecendo 3x mais resistência a arranhões e antirreflexo aprimorado para reduzir o brilho.

Além disso, pela primeira vez, o Ceramic Shield agora protege a parte traseira do iPhone, incluindo a parte superior, oferecendo 4x mais resistência a rachaduras do que o vidro traseiro dos modelos anteriores.

Disponíveis nas cores branco-nuvem, preto-espacial, azul-céu e dourado-claro, o iPhone Air possui um acabamento de titânio. Ele também tem o Controle da Câmera (Camera Control) e o botão de Ação (Action).

Divulgação/Apple

A Apple adicionou um módulo de câmera horizontal em formato de pílula para acomodar uma câmera traseira de lente única (Fusion) de 48 megapixels e um conjunto de flash/microfone. A lente principal personalizada permite as populares distâncias focais de 28mm e 35mm, oferecendo mais opções para enquadrar a foto.

O iPhone Air também é capaz de retratos de última geração com controle de foco, além de ser compatível com a última geração de Estilos Fotográficos, incluindo um novo estilo Brilhante que clareia os tons de pele e aplica um toque de vibração à imagem.

Divulgação/Apple

Já na frente, o iPhone Air apresenta uma câmera totalmente nova, chamada Center Stage, que aprimora a experiência de foto e vídeo. A câmera frontal Center Stage possui o primeiro sensor frontal quadrado em um iPhone, oferecendo um amplo campo de visão e capturando fotos de até 18MP.

Assim, não é necessário girar o iPhone para tirar uma selfie na horizontal — sendo possível tirar fotos e gravar vídeos nos modos Retrato ou paisagem segurando o iPhone na vertical. Para fotos em grupo, o Center Stage usa IA para expandir automaticamente o campo de visão.

A câmera frontal Center Stage permite ainda vídeo em 4K HDR 1High dynamic range, ou grande alcance dinâmico., e os usuários podem gravar nas câmeras frontal e traseira simultaneamente com o recurso Dual Capture.

Por dentro, o iPhone Air é alimentado o chip A19 Pro, o qual possui uma nova CPU 2Central processing unit, ou unidade central de processamento. de 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência), uma GPU 3Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico. de 5 núcleos (com Dynamic Coaching de segunda geração) e Neural Accelerators integrados em cada núcleo da GPU, possibilitando até 3x o pico de computação da GPU em relação ao A18 Pro.

Divulgação/Apple

Também por dentro, o iPhone Air usa o modem C1X, cerca de 2x mais rápido do que o modem C1 apresentado com o iPhone 16e. Ele é equipado ainda pelo novíssimo chip Wi-Fi projetado pela Apple, chamado N1, com suporte ao Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread — sendo que ele também melhora o desempenho geral e a confiabilidade de recursos como Acesso Pessoal (Personal Hotspot) e AirDrop.

Por outro lado, muito provavelmente devido à espessura reduzida, o iPhone Air não possui espaço para cartão SIM (em todos os países onde ele será comercializado), o que significa que ele funciona somente com um eSIM.

Por incrível que pareça, a bateria do iPhone Air oferece, segundo a Apple, até 27 horas de reprodução de vídeo — que, quando equipada com a nova bateria MagSafe, pode durar até 40 horas para reprodução de vídeos. Como de costume, a empresa não revela a capacidade nominal do componente, mas isso certamente será revelado em breve.

Divulgação/Apple

Preços e disponibilidade

O iPhone Air estará disponível com opções de 256GB. 512GB e 1TB de armazenamento interno. A versão de entrada custará a partir de US$1.000 nos Estados Unidos; R$10.500 no Brasil e 1250€ em Portugal.

Nos EUA e em Portugal, a pré-venda começa hoje (9/9), com disponibilidade em 19/9 (sexta-feira da semana que vem). No Brasil, a pré-venda terá início no dia 16/9 e ele chegará ao mercado em 19/9.

Notas de rodapé

  • 1
    High dynamic range, ou grande alcance dinâmico.
  • 2
    Central processing unit, ou unidade central de processamento.
  • 3
    Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico.

