Leitura de 1 minuto

Vazam novos detalhes sobre os fones Powerbeats Fit

Rafael Fischmann
09/09/2025 • 08:30

A Beats, subsidiária da Apple, já começou a fazer alguns teasers sobre os fones Powerbeats Fit — porém, até o momento, não deu muitos detalhes sobre eles, limitando-se a dizer que serão lançados no outono (do hemisfério norte).

O leaker Evan Blass [@evleaks] já havia vazado as quatro supostas cores dos fones, que segundo ele serão chamadas Spark Orange (laranja), Gravel Gray (cinza), Jet Black (preta) e Power Pink (rosa).

Hoje, ele divulgou no X (ex-Twitter) ainda mais informações sobre o produto. Podemos esperar, sendo assim:

  • Fones de ouvido de alto desempenho para se exercitar, com wingtips universais de ajuste seguro;
  • Alimentado pelo chip Apple H1;
  • Cancelamento Ativo de Ruído;
  • Resistência IPX4 a suor e água;
  • Bateria com até 30 horas de autonomia;
  • 7h por fone com uma carga;
  • Modo Ambiente;
  • EQ adaptativo;
  • Áudio Espacial Personalizado;
  • Quatro tamanhos de pontas de silicone.

No geral, portanto, não devemos esperar algo muito diferente dos atuais Beats Fit Pro. Seria bom se adicionassem recarga sem fio ao estojo (que, nas fotos, parece um pouco menor), né?

Beats Fit Pro (miniatura)
Comprar Beats Fit Pro de Apple Preço à vista: R$1.934,10
Preço parcelado: R$2.149,00 em até 12x
Cor: preto Beats, branco Beats, roxo pastel ou grafite e menta
Powerbeats Pro 2 (miniatura)
Comprar Powerbeats Pro 2 de Apple 🇺🇸 Preço: US$249,99
Cores: jet black, quick sand, hyper purple e electric orange

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Rafael Fischmann
Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda na Universidade Salvador – UNIFACS, em 2008, mora atualmente em Portugal e admira a Apple e os seus produtos desde quando adquiriu seu primeiro iMac (um G3 Blueberry), em agosto de 2000. Não desgruda do seu iPhone 16 Pro Max, é monitorado pelo Apple Watch Ultra 2 e trabalha num MacBook Pro de 16 polegadas (M3 Max). No tempo livre, adora ver séries/filmes pela Apple TV 4K ou curtir o som do HomePod esparramado no sofá.
