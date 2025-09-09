Vazam novos detalhes sobre os fones Powerbeats Fit

A Beats, subsidiária da Apple, já começou a fazer alguns teasers sobre os fones Powerbeats Fit — porém, até o momento, não deu muitos detalhes sobre eles, limitando-se a dizer que serão lançados no outono (do hemisfério norte).
O leaker Evan Blass [@evleaks] já havia vazado as quatro supostas cores dos fones, que segundo ele serão chamadas Spark Orange (laranja), Gravel Gray (cinza), Jet Black (preta) e Power Pink (rosa).
Hoje, ele divulgou no X (ex-Twitter) ainda mais informações sobre o produto. Podemos esperar, sendo assim:
- Fones de ouvido de alto desempenho para se exercitar, com wingtips universais de ajuste seguro;
- Alimentado pelo chip Apple H1;
- Cancelamento Ativo de Ruído;
- Resistência IPX4 a suor e água;
- Bateria com até 30 horas de autonomia;
- 7h por fone com uma carga;
- Modo Ambiente;
- EQ adaptativo;
- Áudio Espacial Personalizado;
- Quatro tamanhos de pontas de silicone.
No geral, portanto, não devemos esperar algo muito diferente dos atuais Beats Fit Pro. Seria bom se adicionassem recarga sem fio ao estojo (que, nas fotos, parece um pouco menor), né?
