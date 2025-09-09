Navegue

watchOS 26 virá com quatro novos mostradores, mas há um porém…

Pedro Henrique Nunes
09/09/2025 • 19:14

Com a liberação da Release Candidate (RC) do watchOS 26, a Apple tratou de anunciar mais alguns recursos na manga para os seus relógios, como as notificações de hipertensão e de pontuação da qualidade de sono, por exemplo.

Mas, além disso, quem instalar a nova versão do sistema operacional dos smartwatches também será agraciado(a) com novos mostradores. Ao todo, serão quatro novos — porém, dois deles exclusivos para certos modelos.

YouTube video

Os dois que chegarão para todos os donos de relógios com o watchOS 26 são:

  • Exactograph: uma reinterpretação moderna de um relógio regulador tradicional com separação das horas, dos minutos e dos segundos para uma cronometragem precisa.
  • Flow: tira proveito do Liquid Glass para refratar os números que também respondem ao movimento do seu pulso.
Divulgação/Apple

Além deles, os donos de Apple Watches Ultra receberão também o Waypoint, que ajudará os usuários a navegar com uma bússola ativa, além de acessar os recursos de comunicação via satélite através de uma nova complicação e a ativação do Modo Noturno.

Divulgação/Apple

Os endinheirados donos de Apple Watches Hermès (que não são vendidos no Brasil, vale citar) também ganharão o mostrador Faubourg Party, animado e inspirado no icônico edifício principal da marca em Paris. Tal mostrador ainda poderá ser combinado com uma pulseira nova lançada hoje pela grife.

Divulgação/Apple

A Maçã aproveitou para anunciar que atualizou mais de 20 mostradores existentes para tirarem proveito das novas elas do Apple Watch (atualização em frequência baixa), com a possibilidade de ver os ponteiros se mexendo (nos segundos) mesmo sem levantar o pulso. Isso, vale observar, funciona no Series 10, Series 11, SE 3 e Ultra 3.

O watchOS 26 estará disponível na segunda-feira que vem, dia 16 de setembro — juntamente com o iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, tvOS 26 e visionOS 26.

via 9to5Mac

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Posts relacionados