watchOS 26 virá com quatro novos mostradores, mas há um porém…

Com a liberação da Release Candidate (RC) do watchOS 26, a Apple tratou de anunciar mais alguns recursos na manga para os seus relógios, como as notificações de hipertensão e de pontuação da qualidade de sono, por exemplo.

Mas, além disso, quem instalar a nova versão do sistema operacional dos smartwatches também será agraciado(a) com novos mostradores. Ao todo, serão quatro novos — porém, dois deles exclusivos para certos modelos.

Os dois que chegarão para todos os donos de relógios com o watchOS 26 são:

Exactograph : uma reinterpretação moderna de um relógio regulador tradicional com separação das horas, dos minutos e dos segundos para uma cronometragem precisa.

: uma reinterpretação moderna de um relógio regulador tradicional com separação das horas, dos minutos e dos segundos para uma cronometragem precisa. Flow: tira proveito do Liquid Glass para refratar os números que também respondem ao movimento do seu pulso.

Além deles, os donos de Apple Watches Ultra receberão também o Waypoint, que ajudará os usuários a navegar com uma bússola ativa, além de acessar os recursos de comunicação via satélite através de uma nova complicação e a ativação do Modo Noturno.

Os endinheirados donos de Apple Watches Hermès (que não são vendidos no Brasil, vale citar) também ganharão o mostrador Faubourg Party, animado e inspirado no icônico edifício principal da marca em Paris. Tal mostrador ainda poderá ser combinado com uma pulseira nova lançada hoje pela grife.

A Maçã aproveitou para anunciar que atualizou mais de 20 mostradores existentes para tirarem proveito das novas elas do Apple Watch (atualização em frequência baixa), com a possibilidade de ver os ponteiros se mexendo (nos segundos) mesmo sem levantar o pulso. Isso, vale observar, funciona no Series 10, Series 11, SE 3 e Ultra 3.

O watchOS 26 estará disponível na segunda-feira que vem, dia 16 de setembro — juntamente com o iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, tvOS 26 e visionOS 26.

