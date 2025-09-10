Navegue

Apple ficou com 15% do mercado global de vestíveis no 2º trimestre de 2025, atrás de HUAWEI e Xiaomi

Bruno S. Gentile
10/09/2025 • 15:38
Divulgação/Apple
Atleta correndo no deserto com o Apple Watch Ultra 3

Segundo dados da IDC, o mercado global de dispositivos vestíveis registrou um crescimento de 12,3% no segundo trimestre de 2025. Com 49 milhões de unidades distribuídas no período, HUAWEI e Xiaomi disputaram a liderança em volume, enquanto a Apple manteve a terceira posição.

Mesmo não liderando o mercado, a gigante de Cupertino angariou um crescimento anual de 28%, superior à média do setor, ao comercializar 7,4 milhões de unidades entre Apple Watches e AirPods, alcançando 15% de participação de mercado.

A ausência no topo da lista se justifica com a estratégia da Maçã para o segmento premium dos wearables, diferenciado pelo constante foco em integração com serviços de saúde e fitness — principalmente com os anúncios do evento “Awe dropping” (“Queixos vão cair”) — além do ecossistema fechado de dispositivos e aplicativos.

A liderança da HUAWEI ficou por conta das quase 10 milhões de unidades distribuídas globalmente e por 20,2% de presença de mercado, acompanhada de perto pelos 9,6 milhões e dos 19,3% da Xiaomi. Samsung e BBK completam o Top 5, com 6,5% e 6% do mercado, respectivamente.

via TudoCelular.com

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
