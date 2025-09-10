Apple ficou com 15% do mercado global de vestíveis no 2º trimestre de 2025, atrás de HUAWEI e Xiaomi

Segundo dados da IDC, o mercado global de dispositivos vestíveis registrou um crescimento de 12,3% no segundo trimestre de 2025. Com 49 milhões de unidades distribuídas no período, HUAWEI e Xiaomi disputaram a liderança em volume, enquanto a Apple manteve a terceira posição.

Publicidade

Mesmo não liderando o mercado, a gigante de Cupertino angariou um crescimento anual de 28%, superior à média do setor, ao comercializar 7,4 milhões de unidades entre Apple Watches e AirPods, alcançando 15% de participação de mercado.

A ausência no topo da lista se justifica com a estratégia da Maçã para o segmento premium dos wearables, diferenciado pelo constante foco em integração com serviços de saúde e fitness — principalmente com os anúncios do evento “Awe dropping” (“Queixos vão cair”) — além do ecossistema fechado de dispositivos e aplicativos.

A liderança da HUAWEI ficou por conta das quase 10 milhões de unidades distribuídas globalmente e por 20,2% de presença de mercado, acompanhada de perto pelos 9,6 milhões e dos 19,3% da Xiaomi. Samsung e BBK completam o Top 5, com 6,5% e 6% do mercado, respectivamente.

Comprar Apple Watch Ultra 2 de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: natural ou preto

Pulseiras: loop Alpina, loop Trail, Oceano ou estilo milanês de titânio

Comprar Apple Watch Series 10 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.949,10

Preço parcelado: a partir de R$5.499,00 em até 12x

Cores (alumínio): prateado, ouro rosa ou preto brilhante

Cores (titânio): natural, dourado ou ardósia

Tamanhos: 42mm ou 46mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva, loop esportiva ou estilo milanês

Comprar Apple Watch SE de Apple Preço à vista: a partir de R$2.969,10

Preço parcelado: a partir de R$3.299,00 em até 12x

Cores: meia-noite, estelar ou prateado

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva ou loop esportiva

Comprar AirPods Max de Apple Preço à vista: R$5.931,00

Preço parcelado: R$6.590,00 em até 12x

Comprar AirPods Pro 2 de Apple Preço à vista: R$2.339,10

Preço parcelado: R$2.599,00 em até 12x

Comprar AirPods 4 de Apple Preço à vista: a partir de R$1.349,10

Preço parcelado: a partir de R$1.499,00 em até 12x

Opções: sem ou com Cancelamento Ativo de Ruído

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via TudoCelular.com