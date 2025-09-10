Blackmagic lança dock de produção cinematográfica para iPhones 17 Pro

A Blackmagic Design anunciou, durante o evento “Awe dropping” (“Queixos vão cair”), o Blackmagic Camera ProDock, um dock profissional compatível com o iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, que adiciona conexões genlock , monitoramento HDMI, armazenamento SSD externo e mais ao dispositivo.

O acessório permite transformar o iPhone em uma câmera de produção profissional, com conexões BNC para genlock e identificador temporal digital, úteis em produções em multicâmeras e em estúdios com paredes de LED Esse nível de controle otimiza o fluxo de trabalho, especialmente quando, segundo a empresa, combinado com o DaVinci Resolve, que sincroniza automaticamente os clipes com base no temporizador embutido.

O equipamento conta com três portas USB-C para acessórios (como controle de lentes) e SSDs externos, além de entrada e saída de áudio de 3,5mm, HDMI full-size e fonte de alimentação de 60W, capaz de alimentar o iPhone e os periféricos simultaneamente.

O uso do ProDock com o app Blackmagic Camera, atualizado para a versão 3.0, amplia recursos ao passar a permitir capturas em ProRes RAW e gravação direta nos servidores em nuvem da Blackmagic.

Segundo o CEO da Blackmagic Design, Grant Petty, o novo acessório amplia as capacidades do iPhone como ferramenta de criação de filmes e vídeos ao oferecer “flexibilidade profissional” e um fluxo intuitivo de câmeras de cinema tradicionais.

O Blackmagic Camera ProDock já está disponível ao preço de US$300 na Apple Store Online americana e é compatível com toda a linha Pro a partir dos iPhones 15.

Blackmagic Camera 3.0

Como supracitado, o app Blackmagic Camera chegou à versão 3.0 com novidade para gravações multicâmera, incluindo a capacidade de transferir automaticamente clipes das câmeras remotas para o dispositivo de controle, reduzindo significativamente o tempo gasto com a manipulação de mídias na pós-produção.

Além da sincronização de clipes, a atualização traz novas melhorias de usabilidade. Os usuários agora podem tocar para acessar predefinições de imagem, controles de claquete e outras configurações da câmera mais rapidamente. Além disso, três botões de função personalizados podem ser programados na tela inicial para fornecer acesso instantâneo às ferramentas usadas com mais frequência.

via IT Brief New Zealand, CineD