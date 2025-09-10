Como alterar a ordem dos grupos de pessoas/pets no app Fotos [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo Fotos (Photos), presente em iPhones, iPads e Macs, possui uma área dedicada a “Pessoas e Pets”, com as imagens e vídeos que contenham rostos das pessoas e de animais de estimação.

Se quiser, a Apple permite que você altere a ordem dos grupos que você ou o próprio app tenham criado — a fim de deixá-los organizados como preferir. A seguir, veja como proceder! 📸

Como alterar a ordem dos grupos de pessoas/pets pelo iPhone ou iPad

Com o app aberto, vá até a seção “Pessoas e Pets”. Toque em “Ordenar” e alterne entre “Ordenar por Nome” ou “Ordenar de Forma Personalizada”.

Nesse último caso, basta manter o dedo pressionado e arrastar as miniaturas de grupos para o local desejado.

Como alterar a ordem dos grupos de pessoas/pets pelo Mac

Abra o app Fotos e clique em “Pessoas e Pets”, na seção “Coleções” da barra lateral esquerda. Ao lado de “Pessoas e Pets”, escolha “Ordenar” e depois a opção desejada.