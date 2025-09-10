Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Foto de Brett Jordan no Pexels
Ícone do app Fotos no iPhone

Como renomear um grupo de pessoas e pets no iPhone, iPad e Mac

Pedro Henrique Nunes
10/09/2025 • 08:00
Leitura de 1 minuto

Com o aplicativo Fotos (Photos), os donos de dispositivos da Apple podem navegar por seus álbuns e também em seções dedicadas, de grupos de pessoas e pets — sendo que este último pode ser agrupado de forma automática ou manual, caso prefira.

Publicidade

Na dica de hoje, mostraremos como é superfácil renomear um grupo de pessoas ou animais de estimação dentro do app. Veja como fazer isso no seu iPhone, iPad ou Mac! 😊

Posts relacionados

Como renomear um grupo pelo iPhone/iPad

Com o Fotos aberto, deslize o dedo até chegar à seção “Pessoas e Pets” e selecione-a.

Navegue pelos grupos criados na parte superior; para renomeá-los, mantenha o dedo pressionado em cima dele e vá até “Editar Nome e Pessoas” ou, com ele aberto, vá até os três pontinhos e no nome das pessoas.

Como renomear um grupo pelo Mac

Com o Fotos aberto, clique na aba “Pessoas e Pets” (em “Coleções”), clique com o botão direito do mouse e selecione “Renomeie este Grupo”.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Como alterar a ordem dos grupos de pessoas/pets no app Fotos [iPhone, iPad e Mac]
Posts relacionados