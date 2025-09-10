Como renomear um grupo de pessoas e pets no iPhone, iPad e Mac

Com o aplicativo Fotos (Photos), os donos de dispositivos da Apple podem navegar por seus álbuns e também em seções dedicadas, de grupos de pessoas e pets — sendo que este último pode ser agrupado de forma automática ou manual, caso prefira.

Publicidade

Na dica de hoje, mostraremos como é superfácil renomear um grupo de pessoas ou animais de estimação dentro do app. Veja como fazer isso no seu iPhone, iPad ou Mac! 😊

Como renomear um grupo pelo iPhone/iPad

Com o Fotos aberto, deslize o dedo até chegar à seção “Pessoas e Pets” e selecione-a.

Navegue pelos grupos criados na parte superior; para renomeá-los, mantenha o dedo pressionado em cima dele e vá até “Editar Nome e Pessoas” ou, com ele aberto, vá até os três pontinhos e no nome das pessoas.

Como renomear um grupo pelo Mac

Com o Fotos aberto, clique na aba “Pessoas e Pets” (em “Coleções”), clique com o botão direito do mouse e selecione “Renomeie este Grupo”.