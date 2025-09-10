★ Conheça as ferramentas do Google Workspace ideais para pequenas empresas

O Google Workspace oferece um conjunto de aplicativos repleto de recursos colaborativos, adequados para empresas de todos os tamanhos, inclusive as pequenas, como o MacMagazine — sim, somos clientes do Google e assinantes do Workspace já há algum tempo.

Trata-se de um serviço baseado em assinatura disponível para qualquer pessoa com uma conta empresarial. Ele oferece recursos de gerenciamento corporativo, funções alimentadas pela inteligência artificial do Google (o Gemini) e opções mais robustas de armazenamento em nuvem.

Se você estiver disposto a levar todas as suas tarefas de criação e edição de documentos para o ambiente online, o Google Workspace é uma opção completa. Neste artigo, vamos focar nas suas ferramentas online.

Ferramentas online

Há três motivos principais para adotar o Google Workspace na sua empresa:

Você pode acessar os seus documentos de qualquer navegador. Você pode colaborar em tempo real com qualquer pessoa a quem você conceder acesso. Você obtém um registro completo de todas as mudanças e pode recuperar ou restaurar o que quiser — fundamental caso um documento importante seja editado equivocadamente.

Os aplicativos online do Google oferecem recursos suficientes para a demanda de qualquer empresa. Inclusive, você pode carregar um documento do Microsoft 365 ou outro tipo de documento para dentro de um dos aplicativos do Google ou abrir os arquivos enviados diretamente do Google Drive.

As versões do Workspace do Documentos, Planilhas e Apresentações oferecem modelos predefinidos, mas você também podem carregar documentos, planilhas ou apresentações para usar como modelos.

Para colaboração e compartilhamento, o Google Workspace oferece mais opções do que os aplicativos gratuitos da empresa; por exemplo, você pode compartilhar um documento apenas com membros da sua organização para os quais você enviou o link de compartilhamento.

O Google continua adicionando novos recursos às versões do Workspace e de outros aplicativos de escritório. Por exemplo, o Docs agora oferece suporte a guias, que funcionam como um esboço de documento que aparece em uma barra lateral esquerda opcional. O aplicativo Planilhas ganhou designs de tabelas modernos para contatos de clientes, planejamento de projetos e muito mais.

Como dissemos, os aplicativos do Google registram todas as alterações de edição no seu documento, desde a sua criação. Você pode reverter para uma versão mais antiga ou simplesmente usar o histórico do documento para extrair e mover qualquer item para a versão atual.

Planos

O plano Starter (de entrada) do Google Workspace custa R$33/mês por usuário e dá acesso a todos os aplicativos da plataforma: Chat, Docs, Drive, Sheets, Gmail, Meet, Sites, Slides e muito mais. Ele suporta videoconferências com 100 participantes (sem gravações), 30GB de armazenamento em nuvem por usuário, recursos básicos de IA e endereços de email corporativos personalizados.

Já a versão Standard, que custa R$98/mês por usuário, inclui todos os benefícios do plano básico, além de permite videoconferências com 150 participantes (com gravações opcionais), expande o armazenamento para 2TB por usuário e desbloqueia o conjunto completo de recursos do Gemini em todos os aplicativos.

O plano Plus (que sai por R$154/mês por usuário), além de incluir os benefícios do plano Standard, oferece reuniões com 500 participantes e 5TB de armazenamento por usuário, além de controles aprimorados de segurança e gerenciamento.

Já para o plano Enterprise, é necessário entrar em contato com o Google para obter os preços, caso precise de mais permissões. A empresa também oferece versões gratuitas para organizações sem fins lucrativos e instituições educacionais.

O Google Workspace oferece muitas vantagens para pequenas empresas que precisam de um pacote de aplicativos pronto para colaboração, além de serviços de email e calendário.

Mais do que isso, seus aplicativos online e ferramentas são extremamente fáceis de usar e oferecem recursos mais do que suficientes para a maioria das necessidades profissionais.

