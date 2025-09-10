iOS 26 agora permite tingir ícones de apps com base na cor do iPhone; veja outras novidades das RCs

Ontem, além de apresentar os novos iPhones, Apple soltou também a versão Release Candidate (RC) do iOS 26 — fato que acabou por revelar alguns dos últimos recursos do novo sistema.
Uma dessas novidades tem a ver com o menu de personalização da tela de Início, que agora conta com opções que se baseiam na cor do iPhone ou na da capa de proteção usada pelo usuário para tingir os ícones dos apps.
A primeira opção, que se baseia na cor do iPhone, deverá funcionar para todo mundo, uma vez que o aparelho de fábrica sabe qual é cor da sua carcaça. Já a segunda, porém, requer uma case MagSafe fabricada pela própria Apple, as quais contam com uma integração mais profunda com o iOS.
No meu caso, como não tenho uma dessas cases, o iOS 26 simplesmente tingiu os ícones dos apps com um tom puxado para o branco, que parece ser a cor “padrão”. Essa também parece ser a cor adotada pela Maçã para a sua capa transparente com MagSafe, como notado por usuários na internet.
Novo estilo fotográfico
A segunda novidade da vez é um estilo fotográfico chamado “Bright” (“Brilhante”), que “clareia os tons de pele e aplica um toque de vibração à foto”, segundo a Apple.
Embora tenha sido anunciado junto aos iPhones 17, esse novo estilo fotográfico também chegará aos iPhones 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max com o vindouro lançamento do iOS 26 — algo considerado raro para a Apple, que costuma reservar esse tipo de novidade para os seus dispositivos mais recentes.
visionOS 26
O sistema operacional do Apple Vision Pro também ganhou uma novidade pontual com a disponibilização das RCs. Falo do ambiente “Jupiter”, que coloca o usuário em Amalteia, uma das luas do gigante gasoso — e que conta com uma vista privilegiada para o planeta gigante.
Esta é a vista de Amalteia, uma das luas internas de Júpiter. Júpiter é o planeta com a rotação mais rápida do nosso Sistema Solar, com um dia de apenas dez horas. Selecione entre os horários para ver como a iluminação e o alinhamento das luas mudam ao longo do tempo.
Assim como em outros ambientes, usuários podem escolher entre diferentes horários do dia para personalizar a vista.
Infelizmente (ou não), essa novidade veio a um custo: a remoção do ambiente Morning Light.
As versões finais do iOS 26 e do visionOS 26 (junto aos outros novos sistemas operacionais da Apple) serão liberadas para todos em 15 de setembro, como cobrimos aqui.
via 9to5Mac