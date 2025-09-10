Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

iPhones 17: Brasil é o 2º pior lugar do mundo para se comprar os novos aparelhos

Isso, como era de se esperar, também vale para o iPhone 17 Pro Max de 2TB, o modelo mais caro da história
Bruno Cardoso
10/09/2025 • 13:28
Divulgação/Apple
Linha do iPhone 17 de lado e inclinada, com todas as cinco cores

Sempre que a Apple lança novos modelos de iPhones, é comum vermos logo em seguida surgirem notícias de que o Brasil tem os aparelhos mais caros do mundo.

Publicidade

Desta vez, com a chegada dos iPhones 17, temos uma notícia boa e outra ruim: a boa é que o Brasil já não ostenta mais esse título; a ruim é que a situação não está exatamente muito melhor, com o nosso mercado ficando em segundo lugar nesse quesito.

Posts relacionados

De acordo com dados do site japonês Nukeni [1, 2, 3], a Turquia é o pior lugar para comprar absolutamente todos os modelos da linha iPhone 17 — desde o modelo de entrada até o pomposo Pro Max de 2TB.

Eis os preços cobrados por lá para os iPhones 17, 17 Pro e 17 Pro Max (o site, vale notar, ainda não compartilhou dados sobre o iPhone Air):

ModeloPreço na Turquia
iPhone 17 de 256GBUS$1,890
iPhone 17 de 512GBUS$2.181
iPhone 17 Pro de 256GBUS$2.617
iPhone 17 Pro de 512GBUS$2.908
iPhone 17 Pro de 1TBUS$3.198
iPhone 17 Pro Max de 256GBUS$2.908
iPhone 17 Pro Max de 512GBUS$3.198
iPhone 17 Pro Max de 1TBUS$3.489
iPhone 17 Pro Max de 2TBUS$4.095
Linha do iPhone Air com suas quatro cores
Divulgação/Apple

Assim como no caso Turquia, o Brasil é segundo pior lugar do mundo para se comprar todos os novos modelos de iPhones. Por aqui, os aparelhos saem pelos seguintes valores:

ModeloPreço no Brasil (em US$)
iPhone 17 de 256GBUS$1.472
iPhone 17 de 512GBUS$1.748
iPhone Air de 256GBUS$1.932
iPhone Air de 512GBUS$2.208
iPhone Air de 1TBUS$2.484
iPhone 17 Pro de 256GBUS$2.116
iPhone 17 Pro de 512GBUS$2.392
iPhone 17 Pro de 1TBUS$2.668
iPhone 17 Pro Max de 256GBUS$2.300
iPhone 17 Pro Max de 512GBUS$2.576
iPhone 17 Pro Max de 1TBUS$2.852
iPhone 17 Pro Max de 2TBUS$3.405

O lugar mais em conta para se adquirir um iPhone 17 é os Estados Unidos, país natal da Apple. Como sabemos, por lá, o iPhone 17 custa a partir de US$800; o iPhone 17 Pro, US$1.100; e o iPhone 17 Pro Max, US$1.200.

O iPhone mais caro de todos os tempos

Com a chegada do iPhone 17 Pro Max, a Apple passa a vender o seu primeiro modelo de smartphone com 2TB de armazenamento — algo quase impensável lá no começo da trajetória do smartphone da Maçã.

Divulgação/Apple

Esse armazenamento todo, no entanto, vem por um preço — e um preço bastante alto, diga-se. Lá nos EUA, por exemplo, ele sai por nada menos que US$2.000, sendo o primeiro modelo da história a atingir essa barreira (aguardem o “iPhone Fold”…).

Publicidade

Acima, listamos o preço desse modelo em dólares no Brasil, mas talvez isso diminua o seu impacto. Por aqui, como comentamos nesse post, ele sairá pela bagatela de R$18.500, embora seja possível adquiri-lo à vista por R$16.649,10 (10% de desconto). Baratinho, né? 😅

E aí, pretende comprar o seu iPhone 17 por aqui mesmo, vai importar ou vai pular? Comente abaixo!

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

★ Conheça as ferramentas do Google Workspace ideais para pequenas empresas
Posts relacionados