iPhones 17: Brasil é o 2º pior lugar do mundo para se comprar os novos aparelhos

Sempre que a Apple lança novos modelos de iPhones, é comum vermos logo em seguida surgirem notícias de que o Brasil tem os aparelhos mais caros do mundo.
Desta vez, com a chegada dos iPhones 17, temos uma notícia boa e outra ruim: a boa é que o Brasil já não ostenta mais esse título; a ruim é que a situação não está exatamente muito melhor, com o nosso mercado ficando em segundo lugar nesse quesito.
De acordo com dados do site japonês Nukeni [1, 2, 3], a Turquia é o pior lugar para comprar absolutamente todos os modelos da linha iPhone 17 — desde o modelo de entrada até o pomposo Pro Max de 2TB.
Eis os preços cobrados por lá para os iPhones 17, 17 Pro e 17 Pro Max (o site, vale notar, ainda não compartilhou dados sobre o iPhone Air):
|Modelo
|Preço na Turquia
|iPhone 17 de 256GB
|US$1,890
|iPhone 17 de 512GB
|US$2.181
|iPhone 17 Pro de 256GB
|US$2.617
|iPhone 17 Pro de 512GB
|US$2.908
|iPhone 17 Pro de 1TB
|US$3.198
|iPhone 17 Pro Max de 256GB
|US$2.908
|iPhone 17 Pro Max de 512GB
|US$3.198
|iPhone 17 Pro Max de 1TB
|US$3.489
|iPhone 17 Pro Max de 2TB
|US$4.095
Assim como no caso Turquia, o Brasil é segundo pior lugar do mundo para se comprar todos os novos modelos de iPhones. Por aqui, os aparelhos saem pelos seguintes valores:
|Modelo
|Preço no Brasil (em US$)
|iPhone 17 de 256GB
|US$1.472
|iPhone 17 de 512GB
|US$1.748
|iPhone Air de 256GB
|US$1.932
|iPhone Air de 512GB
|US$2.208
|iPhone Air de 1TB
|US$2.484
|iPhone 17 Pro de 256GB
|US$2.116
|iPhone 17 Pro de 512GB
|US$2.392
|iPhone 17 Pro de 1TB
|US$2.668
|iPhone 17 Pro Max de 256GB
|US$2.300
|iPhone 17 Pro Max de 512GB
|US$2.576
|iPhone 17 Pro Max de 1TB
|US$2.852
|iPhone 17 Pro Max de 2TB
|US$3.405
O lugar mais em conta para se adquirir um iPhone 17 é os Estados Unidos, país natal da Apple. Como sabemos, por lá, o iPhone 17 custa a partir de US$800; o iPhone 17 Pro, US$1.100; e o iPhone 17 Pro Max, US$1.200.
O iPhone mais caro de todos os tempos
Com a chegada do iPhone 17 Pro Max, a Apple passa a vender o seu primeiro modelo de smartphone com 2TB de armazenamento — algo quase impensável lá no começo da trajetória do smartphone da Maçã.
Esse armazenamento todo, no entanto, vem por um preço — e um preço bastante alto, diga-se. Lá nos EUA, por exemplo, ele sai por nada menos que US$2.000, sendo o primeiro modelo da história a atingir essa barreira (aguardem o “iPhone Fold”…).
Acima, listamos o preço desse modelo em dólares no Brasil, mas talvez isso diminua o seu impacto. Por aqui, como comentamos nesse post, ele sairá pela bagatela de R$18.500, embora seja possível adquiri-lo à vista por R$16.649,10 (10% de desconto). Baratinho, né? 😅
E aí, pretende comprar o seu iPhone 17 por aqui mesmo, vai importar ou vai pular? Comente abaixo!