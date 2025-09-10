Navegue

John Ortiz estará no elenco regular da 2ª temporada de “Bad Monkey”, do Apple TV+

10/09/2025 • 20:08
Como informamos no fim do ano passado, a segunda temporada de “Bad Monkey” foi confirmada pelo Apple TV+. Desde então, alguns novos nomes foram cotados para a continuação da série de comédia, sendo o mais recente deles o ator John Ortiz.

Ortiz, que já fez uma participação especial na primeira temporada, foi escalado para o elenco regular da segunda temporada da série de comédia produzida por Bill Lawrence e estrelada/produzida por Vince Vaughn.

Baseada no romance homônimo bestseller de Carl Hiaasen, a segunda temporada da produção será inspirada em uma nova história original. Ortiz reprisará o seu papel como Rogelio, um detetive da polícia e melhor amigo de Yancy, ao lado de Vaughn.

John Malkovich também também atuará como personagem regular na nova temporada como Spencer, o chefe de uma grande organização criminosa do sul da Flórida.

“Bad Monkey” é desenvolvida por Lawrence ao lados dos produtores executivos Jeff Ingold, Matt Tarses, Marcos Siega e Liza Katzer.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

via Deadline

